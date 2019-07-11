FETÖ üyeliği ile suçlanan haberdar.com çalışanı sanıkların yargılanmasına başlandı

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, sanıklar Erkam Büyük ve Yasin Yılmaz Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Sanık Erkam Büyük, "İddianamede söz edilen cep telefonu benim üzerime kayıtlıydı. Ancak Said Sefa tarafından kullanılıyordu. Kendisi hat alamadığını ve kara listede olduğunu söyledi. Ben de işverenim olduğu için hat alıp kendisine verdim. Bylock kullanacağını bilseydim vermezdim. Zaten hattı 5-6 ay sonra kapattı" dedi. Sanık Büyük, gazetede örgütsel toplantılara katılmadığını belirterek "Ben kendi dönemimde böyle şeylere şahit olmadım. Çağırılmadım da" dedi.

"Gazetede çıkan haberlerle ilgili ne düşünüyorsunuz?" sorusuna ise sanık Büyük, "Biz kendi içimizde sivri haberler yapmayalım diye konuşuyorduk. Ancak Said bey basın özgürlüğü var diyerek o tarz haberler yaptırıyordu" diye cevap verdi. Sanık Yasin Yılmaz ve avukatlar ise esasa ilişkin savunma yapmak için ek süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanıklar ve avukatlarına ek süre vererek duruşmayı 18 Aralık tarihine ertelendi.

İDDİANAME



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, FETÖ ile bağlantılı olduğunu iddia edilen haberdar.com isimli internet sitesinde çalışan sanıklar, Uğur Nurcan, Erkam Büyük, Elif Kaya, Yasin Yılmaz, İsa Siyi, Bekir Çağrı Şahan ve Emer Koçali'nin, "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 7,5'er yıldan 15'er yıla kadar hapis cezasına çarptırılmaları isteniyor. haberdar.com adlı internet sitesinin sahibinin, 2014 yılı Aralık ayına kadar şüpheli Uğur Nurcan olduğu ve sitenin sonrasında da Said Sefa isimli kişiye devredilmesinin dikkat çekici bulunduğu vurgulanan iddianamede, "fuatavni" hesabının kurucusu olduğu tespit edilen Said Sefa hakkında daha önce "Silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek" suçundan dava açıldığı aktarılıyor. İddianamede, "Haberdar" adlı internet sitesinde de örgüt adına algı faaliyetlerinin yapıldığı şüphesinin oluşması üzerine, site çalışanlarının da soruşturma kapsamına alındığı yer alıyor.

