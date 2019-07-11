FETÖ'nün böcekçisi olarak bilinen İsmail Yenigül 8 yıl sonra yakalandı

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından kayyum atanan 29 FETÖ şirketine yönelik inceleme tamamlandı. FETÖ'nün önemli finans kaynakları arasında yer alan şirketlerin ana kurucusu ve ortaklarına yönelik İstanbul, İzmir, Ankara ve Bilecik'te operasyon gerçekleştirildi, 24 kişi gözaltına alındı. Operasyonda FETÖ'nün kozmik teknik istihbarat faaliyetlerinin merkezi konumunda olan Endersys Bilişim A.Ş'nin uzmanı ve ortağı İsmail Yenigül de yakalandı. Şirket sahibi Murat Balaban ise firar etti..

BİZZAT KENDİ TASARLADI

Soruşturmada gözaltına alınan Yenigül'ün 2011'de Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın başbakanlığı döneminde Keçiören'deki konutu ve çalışma ofisine böcek konulmasıyla bağlantılı olduğu belirlendi. İncelemede FETÖ'nün kozmik teknik istihbarat sorumlusu Yenigül'ün ele geçirilen böcekleri tasarlayan isim olduğu tespit edildi. Yenigül'ün Erdoğan'ın Başbakanlığı döneminde konutundaki prizden çıkan dinleme cihazlarını FETÖ'cü polislere verdiği, polislerin de böcekleri yerleştirdiği belirlendi.

DEVLET KURUMLARINI AVUCUNA ALDI

Endersys Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Emniyet, ÖSYM, SGK, TİB, Türksat ve üniversiteler gibi önemli kurumlara iş yaptı. Ayrıca TÜBİTAK, BTK, Roketsan ve Havelsan'la da çalıştı. Bu kurumlara Linux işletim sistemleri entegrasyonu, siber güvenlik, veri loglama, toplu SMS, bilgisayar ağı yönetimi gibi stratejik hizmetler verdi.





İNTERNET GÖRÜŞMELERİNE TAKİP



FETÖ'cü Endersys, TİB tarafından bir dönem kullanılan Voitap adlı özel dinleme yazılımını üretti ve TİB üzerinden Türkiye'de hedeflediği internet görüşmelerini izleyip dinledi. Voitap, Endersys'in ortaklarından olan Murat Balaban'ın geliştirdiği bir yazılım. Voitap'ın özelliği, internet üzerinden yapılan konuşmaları dinleyip kaydedebilmesi.







ELEKTRONİK CASUSLUK YAPTILAR

Akşam Gazetesi'nin haberine göre; Voitap, 2007-2014 arasında TİB tarafından kullanıldı. Bu da FETÖ'nün TİB gibi dinleme üssü olan bir devlet kurumu üzerinden o tarihlerde internetteki telefon trafiğini kontrol ettiği anlamına geliyor. Voitap programında hedeflenen hatlar IP bazlı olarak dinlenerek kayıt altına alınıyor. Bu yazılımla yurtiçi ve dışında yapılan görüşmeler kaydedilebiliyor. Endersys'nin asıl amacı ise, kendi teknik takip sistemlerini hedef kurum ve firmalara kurup buralardan veri toplamaktı..

FETÖ'nün firari böcekçisi İsmail Yenigül 8 yıl sonra yakalandı



TARİHİN EN BÜYÜK SİBER CASUSLUĞU

Genelkurmay'dan Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na Emniyet'ten Havelsan'a kadar pek çok stratejik kurumun mahrem bilgileri, FETÖ'cü bilişim şirketlerince ele geçirildi. FETÖ, bu çok gizli bilgileri yabancı ülkelerde de servis etti.



FETÖ SEMPATİZANI İSTİHBARAT UZMANI

MİT'in bir raporunda Murat Balaban'ın Gülen sempatizanı olduğu belirtiliyor. Boğaziçi Üniversitesi mezunu Balaban, yazılım mühendisliği ve teknik istihbarat konusunda uzman bir isim. Aynı raporda böcek davası sanığı FETÖ'cü Hasan Palaz, Barış Şimşek, İsmail Yenigül, İsmail Kokuroğlu, Sadettin Özkan, Erdal Çoban ve Ömer Faruk Şen de FETÖ'nün bilişim uzmanları olarak nitelendiriliyor. Raporda ayrıca Hasan Palaz'la iltisaklı olan FETÖ'cü bilişim şirketi Martin Telekom'un internet ve uydu üzerinden izleme-dinleme yaptığı ve Eskişehir merkezli Ülkem bilişim firmasının da FETÖ lehine teknik casusluk faaliyetleri yürüttüğü kaydediliyor...