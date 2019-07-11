FETÖ’ye peş peşe operasyon: 63 gözaltı

BUGÜN NELER OLDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında iki gün arayla iki büyük FETÖ operasyon yapıldı. Önceki gün Kara, Hava, Deniz Kuvvetleri, ve Sahil Güvenlik Komutanlıklarına mensup muvazzaf 176 asker hakkında gözaltı kararı çıkaran başsavcılık dün de Jandarma Genel Komutanlığı'na mensup 28 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı çıkartıldı. Biri yarbay, biri yüzbaşı, 12'si üsteğmen, 14'ü astsubay olan şüpheliler yakalandı.Adana'da 10'u aktif görevde, 2'si meslekten ihraç edilmiş 12 polis hakkında gözaltı kararı verildi. 10'u gözaltına alındı. Van'da 2 muvazzaf astsubay, bir muvazzaf uzman erbaş, bir görevden uzaklaştırılan subay, bir meslekten ihraç edilen subay ve 3 sivil gözaltına alındı. Eskişehir'de muvazzaf teğmen A.A. ile meslekten ihraç edilen teğmen E.G. yakalandı. Denizli'de örgütün sözde Isparta il imamı ve Antalya eğitim danışmanı E.E. ile eşi F.E., hücre evinde yakalandı. Antalya'da ise Jandarma Genel Komutanlığı personeli 13 şüpheli gözaltına alındı.