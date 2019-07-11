Kıta sahanlığında ne yapacağına Türkıye karar verir

BUGÜN NELER OLDU

Dişişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan'ın da katıldığı Iraklı heyetle bakanlıkta gerçekleştirilen toplantı sonrası basın mensuplarına gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Türkiye sondaj çalışmalarına başlayıncaya kadar Avrupa Birliği Birleşmiş Milletler ya da Kıbrıs'la yakından ilgilenen garantör ülkeler dışında hiçbir grubun adım atmadığını belirten Çavuşoğlu, "Bu konuda herhangi bir ülkenin ya da uluslararası kurumun yorum yapma hakkı yoktur. Bu konuda ne yapmak istediğine, ne yapabileceğine ancak Türkiye karar verir" ifadelerini kullandı. Doğu Akdeniz'de her zaman uluslararası hukuka uygun şekilde davrandıklarına işaret eden Çavuşoğlu, "Türkiye, kıta sahanlığında sondaj çalışmalarını bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdürecektir. Daha önce Barbaros Hayrettin Paşa ile sismik araştırmalar yapıyorduk. Şimdi Fatih gemimizden sonra Yavuz gemimiz de bölgeye gitti ve bu bölgede sondaj çalışmaları yapacak" dedi. Çavuşoğlu, garantör ülkeler dışındaki ülkelerin açıklamalarını tamamen yersiz bulduklarını dile getirdi. Doğu Akdeniz'de zenginliklerin hakça paylaşılarak ortak çözüm bulunmaması halinde Türkiye olarak Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) haklarını savunmaya devam edeceklerini vurgulayan Çavuşoğlu, "Avrupa Birliği'nin (AB) bize yönelik attığı adımın faydası olmaz, ters teper" diye konuştu. ANKARAIraklı heyetle görüşmelerinde PKK'nın temizlenmesi, DEAŞ ve diğer terör örgütlerine karşı yapılabilecekleri değerlendirdiklerini kaydeden Çavuşoğlu, "Başika ile ilgili konu uzun zamandır ikili ilişkilerimizin gündemine geliyor. Birlikte neler yapabiliriz bunu değerlendirme fırsatı bulduk. Bu çerçevede görüşmek için ortak bir komite koruma kararı aldık" dedi.