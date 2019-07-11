Şehitleri onbinler uğurladı

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Hakkari'de PKK'lı teröristlerin askeri araca düzenlediği roketli saldırıda şehit olan Hava Savunma Üsteğmen Emre Kargın (27), memleketi Muğla'nın Dalaman ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.Babaevinde helallik alınırken gözyaşlarına boğulan anne Saadet Kargın, "Oğlum ne olur bırakıp gitme. Benim biricik yavrum" diye ağıt yaktı. Kız kardeşi Erva Kargın da annesiyle birlikte Türk bayrağına sarılı tabuta sarılıp gözyaşı döktü. Emekli polis olan baba Muhammet Kargın, "Milletimizin başı sağ olsun. Vatanımıza ve milletimize bir oğlan feda ettik. Bir an önce bu hainlerin kökünün kazınmasını istiyoruz" dedi. Dalaman Merkez Camisinde düzenlenen törene ise aralarında TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım ve Muğla Valisi Esengül Civelek'in de bulunduğu 3 bin kişi katıldı. Şehit Kargın, Cumabelen Mezarlığı'nda toprağa verildi.Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK terör örgütüne yönelik Avaşin bölgesinde sürdürdüğü operasyonlarda askeri aracın geçişi sırasında el yapımı patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Hüseyin Mertoğlu da, memleketi Burdur'da toprağa verildi. Şehidin cenazesi Çeltikçi ilçesine bağlı Bağsaray köyündeki baba ocağına getirildi. Anne Ayşe Mertoğlu oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak, "Oğlum, böyle mi gelecektin. Kaderin böylemi olacaktı, Allah'ım ben bu acıya nasıl dayanacağım" diyerek gözyaşı döktü. Şehit Mertoğlu, öğle vakti kılınan namazın ardından köy mezarlığında toprağa verildi.Cenazeye katılan AK Parti Burdur Milletvekili Bayram Özçelik, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak şehit babası Hüseyin Ali Mertoğlu ile görüştürdü. Başkan Erdoğan ayrıca her iki şehidin ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti.