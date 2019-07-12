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Milli Savunma Bakanı Akar, ABD Savunma Bakan Vekili Mark Esper ile görüştü

Giriş Tarihi: 12.7.2019 23:18 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 23:42
Bakan Akar Mark Esper ile görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü.

Akar-Esper görüşmesinde, Türkiye'nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye'deki gelişmeler ele alındı.

Bakan Akar, "S-400 savunma sistemi alımı tercih değil bir zorunluluk. Patriot teklifi konusundaki değerlendirmeler devam ediyor." dedi.

Görüşmede F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini, Türkiye'nin projenin ortağı olduğunu vurgulayan Akar, Türkiye'nin F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusunda NATO'nun da dahil olabileceği çalışma grubu önerisinin hala geçerliliğini koruduğunu aktardı.

Türkiye'nin duruşunun değişmediğini, F-35 konusundaki bütün yükümlülüklerin yerine getirildiğini vurgulayan Akar, S-400 alımı ile stratejik duruşta değişiklik olmadığını, iki ülke arasındaki ilişkilerin zarar görmesinin ne Türkiye'nin ne ABD'nin ne de NATO'nun çıkarlarına hizmet edeceğini vurguladı.

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