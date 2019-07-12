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'de ''nün esnaf yapılanmasına darbe

'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (/) esnaf ayağına darbe vuruldu. Balıkesir Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından '' içeriklerine yönelik yapılan çalışmada örgüte finans desteği sağladığı ve esnaf yapılanması içerisinde olduğu tespit edilen toplam 11 şüpheli adliyeye çıkarıldı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019 17:59 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 18:05
Balıkesir'de FETÖ''nün esnaf yapılanmasına darbe
Balıkesir KOM Şube Müdürlüğünün titizlikle yürüttüğü operasyonda örgütün üst düzey yönetiminde bulunan şüphelilerin arasında geçen ByLock yazışmalarında, esnaflardan toplanacak himmet miktarlarının tek tek belirlendiği, hangi esnaftan ne kadar himmet parası toplanacağının listesinin tutulduğu, örgüte müzahir kurumların faturalarının bu esnaflara ödettirildiği, himmet adı altında para toplanan bu kişilerinin isimlerinin gizli tutulmasıyla ilgili özel bir önem verildiği, bu şüphelilerin daha önce adli işlem görmediği ve deşifre edilmediği, esnaf yapılanması sorumlusunun yabancı uyruklu şahıs adına iletişim hattı kullandığı ve ByLock iletişimlerini bu hat üzerinden gerçekleştirdiği tespit edildi.
9 Temmuz günü İstanbul ve Balıkesir'de yapılan eş zamanlı operasyonda aralarında esnaf yapılanması sorumlusunun da bulunduğu ve yakalanan 11 kişinin adliyedeki sorguları sürüyor.
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Balıkesir'de FETÖ''nün esnaf yapılanmasına darbe
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