“Cumhur İttifakı’nı sürdürmekte kararlıyız”

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleri ile yaptığı istişare toplantılarını dün de sürdürdü. Erdoğan 31 ilden 69 milletvekileriyle AK Parti Genel Merkezi'nde kahvaltıda biraraya geldi. 3 saat 20 dakika süren toplantıda konuşan Erdoğan, seçimlerin geride kaldığını, İstanbul ve Ankara başka partiye geçse de seçimin açık ara kazananının AK Parti olduğunu belirterek, "Seçimden zaferle çıkan yine biziz. Çok da takılıp kalmayın artık. Önümüze bakacağız. Burada söyleyecekleriniz bizim için önemli, gündeme getireceğiniz konuları politikalarımıza yansıtacağız" dedi.AK Parti'den ayrılan bazı isimlerin yeni parti kurma çalışmaları ve kamuoyunda oluşturulmaya çalışılan algıya ilişkin milletvekillerinin sözleri üzerine Erdoğan, şöyle dedi: "Geçmişte deneyenler oldu. Hepsi hüsrana uğradılar. Şimdi de aynı şey olacak. Yok o istifa edecekmiş yok bu gidecekmiş. Hepsi uydurma. Ben kimsenin gideceğini düşünmüyorum."MHP ile ittifakı eleştirenler olduğunu duyduğuna dikkat çeken Erdoğan, "İttifakın ruhuna aykırı bir tutum içine girmeyin. Biz birlikte bir karar verdik, bazen zarar olarak gördüğünüz şeyler aslında faydalı sonuçlar doğurur. O yüzden Cumhur İttifakını sürdürmekte kararlıyız" uyarısı yaptı.Erdoğan, bazı milletvekillerinin fındık fiyatlarını gündeme getirmesi üzerine "Enflasyonun üzerinde artış vermeyi planlıyoruz. Üretici mağdur olmayacak" müjdesi verdi.