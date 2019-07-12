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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "" paylaşımı

Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 'u unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019 13:21 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 13:28
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 15 Temmuz paylaşımı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından 15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 2 dakika 20 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Şehitlerimizin aziz hatıralarına ve kanlarıyla müşerref kıldıkları bu topraklara sahip çıkmaya devam edeceğiz. 15 Temmuz'u unutmayacağız, unutturmayacağız."

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "15 Temmuz" paylaşımı
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