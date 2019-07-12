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Eski milletvekili hayatını kaybetti

Eski HDP Mersin Milletvekili , tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Fırat, aynı zamanda 'nin de eski milletvekilleri arasındaydı.

Giriş Tarihi: 12.7.2019 08:18 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 08:23
Eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti

AK Parti Eski Genel Başkan Yardımcısı ve eski HDP Mersin Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat tedavi gördüğü Ankara Bayındır Hastanesinde hayatını kaybetti.

ERDOĞAN DÜN ZİYARET ETMİŞTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin Merkez Karar ve Yönetim Kurulu toplantısının ardından Bayındır Hastanesi'nde tedavi gören Fırat'ı ziyaret etmişti.

DENGİR MİR MEHMET FIRAT KİMDİR?

Dengir Mir Mehmet Fırat, 8 Ağustos 1943 yılında Adıyaman Kâhta'da dünyaya geldi. Babasının ismi Ali, annesinin ismi Münevver'dir. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

Serbest avukatlık, çiftçilik ve ihracatçılık işiyle uğraştı. Akdeniz İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği görevinde bulundu. Adalet ve Kalkınma Partisi'nin Kurucular Kurulu Üyesi oldu.

Dengir Mir Mehmet Fırat, 21. Dönemde Adıyaman, 22. Dönemde Mersin, 23. Dönemde Adana Milletvekili seçildi. 21. Dönemde Adalet ve Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi oldu. 21 ve 22. Dönemde Tunus Dostluk Grubu Başkanlığı görevinde yer aldı.

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Eski milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat hayatını kaybetti
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