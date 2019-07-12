15 Temmuz'da Beştepe'de helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen özel güvenlik görevlisi Volkan Pilavcı'nın ailesi, çektikleri acılara rağmen vatan için verdikleri mücadelenin gururunu yaşıyor.
Anne Neziha Pilavcı:
Sürekli mezarına gidip ziyaret ediyoruz. Acısı hala aynı duruyor. Ayakta durmak zorundayız ama çok zor. Ben evladımı görmeden 3 gün duramazdım, 3 yıl geçti"
Şehidin eşi Ümmügülsüm Pilavcı:
Benim 2 evladım daha var, bir Volkan gitti ama arkasından binlerce Volkanlar büyüyor. Onlar bu vatanı koruyacaklar.
Baba Hikmet Pilavcı:
Bir evladım şehit oldu, diğer evladımla birlikte torunum ve damadım da gazi oldu. Elbette şehit de vereceğiz gazi de. Ama vatanımıza sahip çıkacağız.