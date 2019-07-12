BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz'da Beştepe'de helikopterden açılan ateş sonucu şehit düşen özel güvenlik görevlisi Volkan Pilavcı'nın ailesi, çektikleri acılara rağmen vatan için verdikleri mücadelenin gururunu yaşıyor.Sürekli mezarına gidip ziyaret ediyoruz. Acısı hala aynı duruyor. Ayakta durmak zorundayız ama çok zor. Ben evladımı görmeden 3 gün duramazdım, 3 yıl geçti"Benim 2 evladım daha var, bir Volkan gitti ama arkasından binlerce Volkanlar büyüyor. Onlar bu vatanı koruyacaklar.Bir evladım şehit oldu, diğer evladımla birlikte torunum ve damadım da gazi oldu. Elbette şehit de vereceğiz gazi de. Ama vatanımıza sahip çıkacağız.