Gazi Meclis’te 15 Temmuz sergisi

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15 TemmuzDemokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla TBMM'de "Foto Muhabirlerinin Gözüyle 15 Temmuz Hain Darbe Girişimi" fotoğraf sergisi açıldı. Serginin açılışını TBMM Başkanı Mustafa Şentop yaptı.Açılışta konuşan Şentop şunları söyledi: "15 Temmuz darbe girişimi ne kadar alçaksa, o darbeyi durdurmak için harekete geçen milli şuur ve direniş de en az o kadar yüce ve örnek teşkil edecek düzeyde parlaktır. O gece yaşanan ihaneti ibretle, o ihaneti boşa çıkaran cesareti gıptayla anmak, vatanperverliğin şartlarından birisi sayılabilir. 15 Temmuz hain darbe girişimine dair şahitlikleri içeren bir serginin bu çatı altında açılması derin bir manaya sahiptir. Zira bu çatı, 100 yıl önce memleket işgal, millet esir edilmek istenirken, 'Ya istiklal, ya ölüm' diyen cesur ve şuurlu insanların vatanperverlik merkezi olmuştur. Gazi ünvanını taşıyan bu yüce Meclis, iki kere böyle anılmayı hak etmektedir. 15 Temmuz gecesi milletimiz, sonunu düşünme gereği duymadan ve meşru Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetiyle sokaklara çıkmış, geleceğini gasbetmek isteyenleri ait oldukları utanç çukuruna gömmüştür."Sergide SABAH gazetesi foto muhabirleri Ali Ekeyılmaz ve Murat Şengül'ün fotoğrafları da yer aldı.