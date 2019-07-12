‘Gazi Meclis’te O Gece’ 9 dile çevrildi

BUGÜN NELER OLDU

15 TemmuzFETÖ'nün hain darbe girişimi sırasında bombalanan Meclis'de yaşananları anlatan ve milletvekileriyle yapılan röportajları kapsayan ,"Gazi Meclis'te O Gece" kitabı bu kez 9 dilde ve cep telefonlarından anında okunacak şekilde kare kodlu hale getirildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önsözü ile yayımlanan 80 sayfalık kitabı hazırlayan Cumhurbaşkanlığı Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu üyesi Prof. Dr. Necdet Ünüvar "O gün Meclis'te bulunan 81'i AK Partili, 16'sı CHP'li, 10'u MHP'li 107 milletvekilinden 76'sı ile röportajlar yaparak bunu gecenin akış şemasına uygun, olabildiğince objektif bir şekilde tarihe not düşmeye çalıştık. TBMM tarafından basılan iki baskıdan sonra, PTT tarafından Türkçe ve İngilizce olarak, TİKA tarafından da Türkçe, İngilizce, Arapça, Arnavutça, Almanca, Boşnakça, Fransızca, İngilizce, İspanyolca ve Rusça olarak tıpkı basımı yapıldı.9 dilde yayınlanan kitapların her dildeki tam metnini karekodlarla 80 sayfaya sığdırdık. Okuyucu, 9 dilden hangisini arzu ederse, cebinde taşıyabileceği 190 gram ağırlığındaki kitabından o dildeki metni karekodla kolayca telefonu, tableti ya da bilgisayarına yükleyerek okuma imkanı bulacaktır.