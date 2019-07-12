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Kimyasal şişesi kırıldı 19 kişi etkilendi

Giriş Tarihi: 12.7.2019
Kimyasal şişesi kırıldı 19 kişi etkilendi
Ankara'da Etlik Zübeyde Hanım Kadın Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kimyasal gaz paniği yaşandı. Hastane laboratuarında içinde formaldehit isimli kimyasal maddenin bulunduğu şişenini kırılması sonucu çıkan gazdan 19 personel etkilendi. Hızla müdahale edilen 19 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Olayın yaşandığı bölümdeki acil servisteki hastalar da tahliye edildi, acil servis bölümü bir süreliğine hasta kabulüne kapatıldı. Acil servise kısa süre içinde tekrar hasta alımına başlanacağı belirtildi. Olayla ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğü inceleme başlattı. ANKARA
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Kimyasal şişesi kırıldı 19 kişi etkilendi
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