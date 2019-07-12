Son dakika haberi: Gazeteci yazar Mehmet Şevket Eygi hayatını kaybetti! Mehmet Şevket Eygi kimdir?

Eygi, bir süredir kalp yetmezliği tedavisi gören Mehmet Şevket Eygi'nin hayatını kaybettiği haberi son dakika olarak geldi.

Mehmet Şevket Eygi hayatını kaybetti

Eygi'nin cenazesinin bugün (Cumartesi) ikinci namazını müteakiben Fatih Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından kaldırılacağı öğrenildi. Sabah.com.tr olarak Mehmet Şevket Eygi'ye Allah'tan rahmet diliyoruz.

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MEHMET ŞEVKET EYGİ HAYATINI KAYBETTİ! MEHMET ŞEVKET EYGİ KİMDİR?

Gazeteci-yazar. 7 Şubat 1933, Ereğli / Zonguldak doğumlu. Anne tarafından dedesi Kolağası Neşet Bey'in torunu, öğretmen bir annenin oğlu olarak dünyaya geldi. Öğrenimine 1940 yılında Galatasaray Lisesi'nin ilkokul kısmında başladı. Burada Ünlü kaleci Turgay Şeren, milletvekilliği yapmış fabrikatör Memduh Gökçen, sınıf arkadaşları oldu. Lise döneminde Abdi İpekçi, Mümtaz Soysal ile birlikte okudu. Fransızcayı mükemmel bir seviyede öğrendiği bu okulda Osmanlı nazırlarından Raşit Erer, Birinci TBMM'de Aydın Mebusu olan Enver Tekand, Orhan Şaik Gökyay, Nihat Sami Banarlı, Ahmet Kutsi Tecer gibi önemli hocalardan ders aldı.