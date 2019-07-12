Miçotakis’ten beklentimiz FETÖ’cüleri iade etmesi

AK Parti MKYK dün Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısı ardından açıklamalarında bulundu:

15 Temmuz'un üçüncü senesine yaklaşırken aziz şehitlerimizi rahmetle anıyoruz, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Demokrasi nöbetleri tutan aziz milletimize bir kez daha saygılarımızı arz ediyoruz. Şehitlerimizin meşaleleri Türkiye Cumhuriyeti'nin gelecek yıllarını aydınlatmaya devam edecek.







BİN 500'DEN FAZLA ETKİNLİK

15 Temmuz büyük bir üzüntü ve kederi, belki hiçbir zaman dinmeyecek acıyı anıyoruz. Aynı zamanda bu darbe ve işgal girişiminden kurtarmış olmanın coşkusu sözkonusudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın katılacağı etkinliklerle ilgili bilgi vereceğim. 450'den fazlası yurtdışında olmak üzere toplam bin 500 civarında etkinlik faaliyete geçecek. İletişim Başkanlığı etkinlik haritası oluşturdu. Dünyaya bunu anlatabilmek için farklı dillerden videolar hazırlandı.

Yunanistan'da erken seçim gerçekleşti. Miçotakis'in ilk arayıp tebrik eden sayın Cumhurbaşkanımız oldu. Darbenin ne kadar aşağılık bir insanlık suçu olduğunu bilen ve şahsen yaşadığı için Türkiye'de darbe girişiminde bulunup Yunanistan'a kaçmış FETÖ'cülerin iadesi konusunda sayın Miçotakis'in daha çok gayret göstereceğine dair beklentimizi ifade etmek isterim.

(Doğu Akdeniz açıklaması) Türkiye'nin komşuluğu paha biçilemezdir. Türkiye hiçbir zaman Yunanistan zayıfken bundan yararlanmadı. Türkiye Yunanistan krizdeyken ona ekonomik çözüm bulmaya çalışmıştır, oysa onlar AB üyesi olmalarını bize karşı kullanıyor. Avrupa Birliği Rum tarafının Akdeniz'deki çalışmalarına hiç ses çıkarmadı ki, ne var ki Türk tarafı hakkını aramaya başladığında, 'Bunu nasıl yapabiliriz? Sorunu nasıl çözebilir?" şeklinde yaklaşmadılar. Rum tarafı Kıbrıs tarafına hakkını vermedikçe Yavuz ve Fatih gemilerinin çalışmaları devam edecektir. AB sorun çıkarma yolunu tercih ediyor.

MKYK sonrası Ömer Çelik'ten açıklamalar

MKYK toplantımızda iç ve dış gelişmeler ele alınıyor. Ekonomik ve sosyal hadiselerle ilgili sunum yapılıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız kapsamlı bir konuşmayla MKYK'ya hitap etti. Konuşmamın başında terörle mücadelemizden bahsetmiştim. 27 Mayıs'tan bu tarafa terör örgütü lojistik üs olarak kullandığı Hakurk Vadisi'ne yoğun bir harekat sergileniyor. Yaptığımız mücadelenin haklılığını gösteren başarılı bir harekat gerçekleştiriliyor.



CHP ABD AĞZIYLA KONUŞUYOR

Ömer Çelik S-400 konusunda ise şunları söyledi: Türkiye'nin milli güvenliği ve savunmasıyla ilgili bir ihtiyaçtır bu. Doğu Akdeniz'deki ülkelerin gemilerini kaplamış durumdalar. Neredeyse bütün dünyanın Akdeniz'e yığıldığını görüyorsunuz. Libya, Suriye, Irak'taki gelişmeler söz konusu edildiğinde Türkiye'nin hava savunmasının aciliyeti görülüyor. CHP'nin S-400 gibi hassas bir konuda milli duruşu bu partiden göremiyoruz. Türkiye burada güvenlik güçleri arkasındaysa biz de destekleriz, diye bir cümle söyleyip, arkasından 10-20 cümleyle ABD'nin tezlerini dile getiriyorlar. Türkiye'nin muhalefet konusunda maalesef cari açığı vardır ve bu daha da büyümektedir. CHP sözcülerinden Amerika'daki en muhalif ve Türkiye aleyhine en aykırı görüş varsa onları görüyoruz.





Başkan Erdoğan, MKY'nın ardından, eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dengir Mir Mehmet Fırat'ı tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti. Erdoğan, aynı hastanede Selçuk ve Aslıhan Torun çiftinin yeni doğan bebeğini de ziyaret ederek durumu hakkında bilgi aldı.