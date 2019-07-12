Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Son Dakika Haberi: S-400'ler Türkiye'ye geliyor

Son Dakika Haberi: S-400'ler 'ye geliyor

Milli Savunma Bakanlığı, S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı'na intikalinin bugünden itibaren başladığını açıkladı.

Giriş Tarihi: 12.7.2019 10:42 Güncelleme Tarihi: 12.7.2019 10:57
Son Dakika Haberi: S-400'ler Türkiye'ye geliyor

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sisteminin tedarik sözleşmesinin 11 Nisan 2017'de imzalandığı belirtildi.

S-400'lerin ilk bölümleri Ankara'ya geldi!

"ANKARA'YA İNTİKALİ BAŞLAMIŞTIR"

Açıklamada, "Sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin Mürted Hava Meydanı / Ankara'ya intikali 12 Temmuz 2019 tarihinden itibaren başlamıştır" ifadesine yer verildi.

Son Dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD'ye S-400 tepkisi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son Dakika Haberi: S-400'ler Türkiye'ye geliyor
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN