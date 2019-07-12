Şehit savcı davasında 2 sanığa ağır müebbet

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Şehit Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın DHKP-C'li teröristlerce İstanbul Adalet Sarayı'ndaki makam odasında katledilmesi ile ilgili davada karar çıktı. İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davadanın iddianamesinde, suikastta kullanılan tabancanın tutuklu sanıklardan Murat Canım tarafından temin edildiği, Mustafa Koçak tarafından da katillere ulaştırıldığı belirtilmişti. Murat Canım ve Mustafa Koçak "cebir ve şiddet kullanarak anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptrıldı. Bu sanıklara ayrıca "öldürme", "hürriyeti tahdit" ile "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" suçlarından toplam 42 yıl hapis ve 2 bin 700 lira adli para cezası verildi. Sanıklardan Mithat Öztürk 10 yıl, Deniz Özel 6 yıl, Cengiz Özel ise 11 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildiler. 31 Mart 2015'te DHKP-C'li Şafak Yayla ile Mustafa Doğruyol tarafından odasında rehin alınan Kiraz, katledilmişti. Teröristler polisle girdikleri çatışmada etkisiz hale getirilmişti.