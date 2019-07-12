Tanklar insanları ezerken yabancılar işgal ediyor sandık

BUGÜN NELER OLDU

O gün, 'yabancı askerleriülkemi işgal ediyor' diye düşündüm.Canlarımızı ortaya koymuştuk. Hayatımdailk kez o an tank gördüm ve üstümüze doğruhızla geliyordu. Birbirimizi kaybetmeyelimdiye elini tuttuğum kız kardeşim Zeynep'iyolun kenarına atabilecek kadar vakit olduğunudüşündüm ve onu beton bariyerleredoğru fırlattım. Ben de kaçarken tank ayağımaçarparak beni fırlattı. Refleks olarakyattığım yerden tankın arkasından baktım.Araçları ve insanları ezerek yoluna devamediyordu. Daha sonra adının TürkmenTekin şehidimiz olduğunu öğrendiğimkadın belinden ezilmiş yerde yatırıyordu.: Yaralı halde arabadan çıkarak darbecileredirenmeye devam ettim. Bayrakgittikten sonra yaşamamın bir anlamı yok.: O gece ohissiyatları yaşamamızda, 'Türkiye düşmemeli'düşüncesi vardı. Bu hissiyatla mücadeleettik.