Tanklar insanları ezerken yabancılar işgal ediyor sandık

Basın Ekspres Yolu'nda gazi olan Melike Ekinci:
O gün, 'yabancı askerleri
ülkemi işgal ediyor' diye düşündüm.
Canlarımızı ortaya koymuştuk. Hayatımda
ilk kez o an tank gördüm ve üstümüze doğru
hızla geliyordu. Birbirimizi kaybetmeyelim
diye elini tuttuğum kız kardeşim Zeynep'i
yolun kenarına atabilecek kadar vakit olduğunu
düşündüm ve onu beton bariyerlere
doğru fırlattım. Ben de kaçarken tank ayağıma
çarparak beni fırlattı. Refleks olarak
yattığım yerden tankın arkasından baktım.
Araçları ve insanları ezerek yoluna devam
ediyordu. Daha sonra adının Türkmen
Tekin şehidimiz olduğunu öğrendiğim
kadın belinden ezilmiş yerde yatırıyordu. Atatürk Havalimanı'na giderken tankın ezdiği otomobilde sıkışan Sedat Ergün
: Yaralı halde arabadan çıkarak darbecilere
direnmeye devam ettim. Bayrak
gittikten sonra yaşamamın bir anlamı yok. Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimini engellemek isterken açılan ateş ve vücuduna saplanan şarapnel parçaları nedeniyle yaralanan Muhammet Durak
: O gece o
hissiyatları yaşamamızda, 'Türkiye düşmemeli'
düşüncesi vardı. Bu hissiyatla mücadele
ettik.