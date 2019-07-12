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Tanklar insanları ezerken yabancılar işgal ediyor sandık

Yunus Emre KAVAK
YUNUS EMRE KAVAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2019
Tanklar insanları ezerken yabancılar işgal ediyor sandık
Basın Ekspres Yolu'nda gazi olan Melike Ekinci: O gün, 'yabancı askerleri ülkemi işgal ediyor' diye düşündüm. Canlarımızı ortaya koymuştuk. Hayatımda ilk kez o an tank gördüm ve üstümüze doğru hızla geliyordu. Birbirimizi kaybetmeyelim diye elini tuttuğum kız kardeşim Zeynep'i yolun kenarına atabilecek kadar vakit olduğunu düşündüm ve onu beton bariyerlere doğru fırlattım. Ben de kaçarken tank ayağıma çarparak beni fırlattı. Refleks olarak yattığım yerden tankın arkasından baktım. Araçları ve insanları ezerek yoluna devam ediyordu. Daha sonra adının Türkmen Tekin şehidimiz olduğunu öğrendiğim kadın belinden ezilmiş yerde yatırıyordu. Atatürk Havalimanı'na giderken tankın ezdiği otomobilde sıkışan Sedat Ergün: Yaralı halde arabadan çıkarak darbecilere direnmeye devam ettim. Bayrak gittikten sonra yaşamamın bir anlamı yok. Ankara'da FETÖ'nün darbe girişimini engellemek isterken açılan ateş ve vücuduna saplanan şarapnel parçaları nedeniyle yaralanan Muhammet Durak: O gece o hissiyatları yaşamamızda, 'Türkiye düşmemeli' düşüncesi vardı. Bu hissiyatla mücadele ettik.
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Tanklar insanları ezerken yabancılar işgal ediyor sandık
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