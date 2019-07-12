15 Temmuz darbe girişiminin olduğu gece Amerika'da yayın MSNBC adlı uluslararası haber kanalının, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almanya'ya sığınmanın yollarını aradığına yönelik yalan haberi duyurduğu öğrenildi. Rupert Murdoch'un sahibi olduğu FOX News'in, darbe girişimin sürdüğü sırada; "Darbe başarılsaydı, İslamcılar kaybetmiş ve biz kazanmıştık" ifadelerini kullandığı öğrenildi.

Uluslararası medya, FETÖ'nün yalanlarına hizmet etmiş!

MSNBC'NİN, 'ERDOĞAN'IN ALMANYA'YA SIĞINMANIN YOLLARINI ARADIĞINI DUYMUŞLAR' YALANI!

MSNBC adlı uluslararası haber kanalı sunucusu, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi, "Şu an önüme bir not konuldu. ABD'li üst düzey bir askeri yetkilinin NBC News'a verdiği bilgiye göre ABD'li yetkililer, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın uçağının iniş haklarının reddedildiği ve Erdoğan'ın Almanya'ya sığınmanın yollarını aradığını duymuşlar" ifadelerini kullandı.



FOX NEWS: "DARBE BAŞARILSAYDI, İSLAMCILAR KAYBETMİŞ VE BİZ KAZANMIŞTIK"

Rubert Murdoch'un sahibi olduğu FOX News ise 16 Temmuz saat: 03.35'de, Albay Peters'in, "Darbe başarılsaydı, İslamcılar kaybetmiş ve biz kazanmıştık" şeklinde ifadeler kullanmış.



İKİNCİ DARBE BİLDİRİSİ CNN TÜRK VE FOX TV'DE Mİ OKUTULMAK İSTENDİ?

Rubert Murdoch'un sahibi olduğu ve Türkiye'de yayın yapan FOX TV'nin, 15 Temmuz darbe girişimi yönetenler tarafından arandığı iddianamelere yansıdı.



FETÖ'cülerin TRT'de okunan darbe bildirisinin başarısız olmasının ardından yeniden harekete geçtiği, ikinci darbe bildirisini CNN Türk ve FOX TV'de okutmak istediği iddianamelere yansıdı.



Genelkurmay Başkanlığındaki eylemlerle ilgili hazırlanan çatı iddianamede Akıncılar Üssü'nde darbeyi yöneten Kuzey Deniz Saha Komutanlığı Kurmay Eski Başkanı Tuğamiral Ömer Faruk Harmancık'ın, 15 Temmuz gecesi CNN Türk Televizyonu ve Bodrum'da bulunan Doğan Holding Onursal Başkanı Aydın Doğan'ın koruması ile FOX TV'yi aradığına dikkat çekiliyor.

İddianamede Genelkurmay Başkanlığı Stratejik Dönüşüm Daire Başkanlığı görevini yürüten Tümgeneral Mehmet Dişli'nin ifadesi yer alıyor. Dişli, Ömer Faruk Harmancı'nın Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'a, "2. bildiriyi hazırladık, birazdan canlı yayın aracı gelecek, bunu sizin okumanızı arz ediyoruz" dediğini aktarıyor.

Ömer Faruk Harmancık'ın, söz konusu konuşmanın ardından 16 Temmuz saat 03.23'te darbecilerin baskınına uğrayan CNN Türk Televizyonu'nun santral telefonunu saat 03.28 ve 03.29'da, Doğan Holding'e ait olan ve Bodrum'daki güvenlik ekibi tarafından kullanılan telefon hattını ise saat 06.34'te aradığı tespit edildi.

Aydın Doğan 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Bodrum'da tatilini geçiriyordu. Doğan, Ömer Faruk Harmancık'ın iki defa aradığı telefon hattının Bodrum'daki güvenlik ekibi tarafından kullanıldığını açıklamıştı.

Harmancık, FOX TV Ankara Bürosu'nun santral telefonunu ise saat 06.24'te aramış. Bilindiği gibi Ankara'da darbe girişimi Hulusi Akar'ın helikopterle Akıncılar Üssü'nden alınmasıyla saat 09.30'da sona ermişti.

Harmancık'ın TRT'de saat 23.30 sıralarında darbe bildirisini okutan Yarbay Ümit Gençer'le on bir defa görüştüğü tespit edildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının darbeci generallerin 15 Temmuz gecesi Doğan Holding ve FOX TV ile telefon trafiğini incelediği ve konuyla ilgili ek soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

'ALMANYA' YALANINI YAYDILAR

Tanık İbrahim Halil Ağaç da Akıncı'da şoför olarak görev yaptığını ve Ömer Faruk Harmancık'ın, telefonda görüştüğü kişiye "Cumhurbaşkanını öldüremedik, planlarımız boşa gitti, Cumhurbaşkanının Almanya'ya kaçtığı yönünde haberleri yaymamız lazım, yoksa her şey boşa gidecek" diyerek telefon görüşmesi yaptığını açıkladı.



ERDOĞAN: "BENİM YUNAN ADALARINDA NE İŞİM VAR"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe gecesi Marmaris'te bulunduğu otelin sahibi Serkan Yazıcı kritik 6 saatte neler yaşandığını anlatmıştı.

Darbecilerin Erdoğan ayrıldıktan 15 dakika sonra operasyon düzenlediği otelin sahibi Serkan Yazıcı, Erdoğan'ın, 'Ben sizi Yunan adalarına götürürüm' teklifine sinirlenip, 'Benim Yunan adalarında ne işim var kardeşim! Ben sana İstanbul'a nasıl gidebileceğimizi soruyorum' diye kızdığını anlattı.



POSTA GAZETESİ'NE KONUŞAN SERKAN YAZICI, ŞUNLARI SÖYLEMİŞTİ:

"Çevreyi iyi bildiğim için Cumhurbaşkanımız bana 'Serkan deniz yoluyla en yakın nereye gidebiliriz? Diye sordu. Dalaman'a gidebileceğimizi ancak Aksaz Askeri Deniz Üssü'nün önünden geçmek gerektiğini belirttim. 'O olmaz, başka nereye gidebiliriz?' Çok yakında Yunan adaları olduğunu söyleyip 'Ben sizi götürürüm' dedim. O ana kadar sakin olan Erdoğan ilk kez sakinliğini kaybetti ve 'benim Yunan adalarında ne işim var kardeşim! Ben sana İstanbul'a nasıl gidebileceğimizi soruyorum' diye kızdı.