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Başkan Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada dile getirilen "Ağaç Dikme Bayramı" önerisine destek verdi. Abdullah Enes Şahin isimli vatandaş Twitter'da "Bir fikrim geldi. Biz neden 'Ağaç Dikme Bayramı' ilan etmiyoruz. Her yıl bir gün ayıralım, çoluk çocuk maaile, 82 milyon ağaç dikelim. Hem dünyaya örnek olalım hem gelecek nesillere yemyeşil bir ülke bırakalım" paylaşımında bulundu. Başkan Erdoğan da kullanıcının tweetini yanıtladı. Fikri beğendiğini belirten Erdoğan, paylaşımında, "Bu çok güzel bir fikir Enes. Biz her zaman yemyeşil bir Türkiye için çalıştık, çalışıyoruz. Milli bir ağaçlandırma bayramımızın olması için de ben ve arkadaşlarım her zamanki gibi üzerimize düşeni yapacağız" ifadelerine yer verdi. Erdoğan, paylaşımında, Türk bayrağı ve ağaç emojilerini de kullandı. Abdullah Enes Şahin, Başkan Erdoğan'ın yanıtı üzerine "Sayın Cumhurbaşkanım, çağrımıza yanıt verdiğiniz için çok mutlu olduk. Gençlerin ve yüz binlerin sesi olduğunuz için minnettarız" paylaşımıyla teşekkür etti.