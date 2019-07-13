CHP’li belediyede üç bürokrata inceleme

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CHP'LI İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe ve iki müdür hakkında devleti zarara uğratmak, resmi belgede sahtecilik gibi suçlardan inceleme başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde memur olarak çalışan E.G., avukatı aracılığı ile Tarihi Kemeraltı Balıkçılar Çarşısı'ndaki yapım işinde bitmemiş işi bitmiş gibi gösterdikleri, resmi belgede sahtecilik yaptıkları ve görevi kötüye kullandıkları gerekçesiyle Buğra Gökçe, Yapı İşleri Daire Başkanı Ayşen Kalpalı ve Tarihi Yapılar Şube Müdür Vekili Ebru Yayla hakkında savcılığa suç duyurusunda bulundu. E.G. inşaat aşamasında sözleşme şartlarına uyulmadığını beyan ettiği için Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin sık sık hukuksuzlukları ile karşı karşıya kaldığını belirtti. Başsavcılık da yasa gereği İzmir Valiliğine yazı yazdı. Valilik de adı geçen bürokratlar hakkında ön inceleme başlattı.