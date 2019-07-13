CHP’li işadamına büyükşehir kıyağı

Ankara CHP il yönetiminde iken hakkındaki suçlamalar nedeniyle il yönetimindeki görevine son verildikten sonra İzmir'de şirket kuran işadamı Özgür Aktepe'ye ait yapı malzeme şirketinin İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden 4 yılda milyonlarca liralık iş aldığı ortaya çıktı.



CHP'DE KRİZE YOL AÇTI

Ankaralı olan iş adamı Özgür Aktepe, 2011'de Ankara'da CHP İl Başkan yardımcılığı görevine getirildi. O süreçte 8 il başkan yardımcısı, İl Başkanı Tarık Şengül'ün yaptığı iddia edilen bir takım usulsüzlüklerle ilgili rapor hazırladı. Raporda Özgür Aktepe'nin de ismi yer aldı. İl Başkan Yardımcıları, Aktepe'nin CHP İl başkan yardımcısı olarak atandığı 2 Şubat 2011 tarihi itibariyle adli sicil kaydında karşılıksız çek düzenleme suçundan kesinleşmiş mahkumiyet kararı olduğunu belirtip, yasal olarak seçilme yeterliliğine sahip olmadığını iddia etti.

CHP'de krize neden olan gelişmenin ardından il yönetimi düştü. İl yönetimindeki görevi sona eren Aktepe, Ankara'dan İzmir'e taşınarak 2015 yılı Ekim ayında Agra Kent Hizmetleri Anonim Şirketi'ni kurdu. 2015 yılında zemin stabilizasyonu ile işe başlayan ve 500 bin lira sermaye ile kurulan şirket, Ocak 2018'de sermayesini 15 milyon liraya çıkardı.



İŞ DENEYİMİ BİLE YOK

Şimdiye kadar istinat duvarlarından meydan düzenlemesine, parke taş döşeme işinden bordür döşeme işine kadar tüm işlerin verildiği şirket, son olarak istasyon inşaatı konusunda hiçbir iş deneyimi olmamasına rağmen yapımı devam eden Narlıdere Metrosu istasyonlarının yapımını üstlendi.

SABAH'ın ulaştığı belgeye göre istasyonların yapımına talip olan şirket, referans olarak ana yükleniciye, 'Biten ve devam etmekte olan projeler' ana başlığı altında bugüne kadar yaptığı işlere ilişkin liste sundu. Listede yer alan işler için de İzmir Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanı Murat Varlıorpak'ı referans gösterdi. Ana yükleniciye sunulan belgeye göre firmanın referans olarak gösterdiği işlerden bitenlerin toplamı 107 milyon 330 bin lira iken, devam edenlerin parasal karşılığının ise 122 milyon 223 bin lira olduğu görüldü. Şirketin kurulduğu Ekim 2015 ile 2019 arasındaki yaklaşık 4 yıllık dönemde sadece İzmir Büyükşehir Belediyesi ve şirketi İZBETON'a alt yüklenici olarak yaptığı işlerin toplamı ise 229 milyon 553 bin lirayı bulduğu belirtiliyor.







MİLYONLARCA LİRALIK İŞ

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden iş alan firmaların alt taşeronluğunu üstlenen ve 4 yıl gibi kısa bir sürede hızlı bir şekilde büyüyen şirket, özellikle CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesinin lokomotif şirketi İZBETON'dan alt taşeron olarak aldığı milyonlarca liralık işlerle dikkat çekiyor. Şirketin yeni aldığı metro istasyon imalatları ile birlikte Büyükşehir'in ihale ettiği ana yüklenicilerden aldığı iş miktarının 600 milyon lirayı geçtiği öne sürüldü.



Agra Kent Hizmetleri A.Ş'nin Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Aktepe bir süre önce CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile özel uçakta çekilmiş fotoğrafını sosyal medyada hesabından paylaştı. İkilinin samimi görüntüsü dikkat çekti.

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