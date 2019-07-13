Cuma Hutbesi’nde 15 Temmuz vurgusu

BUGÜN NELER OLDU

Diyanet İşleri Başkanlığı'nca dün Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerden okutulan "15 Temmuz'u anmak, ihaneti anlamak" başlıklı cuma hutbesinde 15 Temmuz vurgusu yapıldı. Hutbede şu ifadeler kullanıldı: "15 Temmuz gecesi milletin Meclis'ini yıkmaya, gençlerimizi ve geleceğimizi esarete sürüklemeye çalışanlar, bunu din kisvesine bürünerek yaptı. Kendini gizleme, olduğundan farklı görünme, ikiyüzlülük, yalan, tehdit ve şantaj gibi yöntemlerle ayakta kalan FETÖ, asla islami bir yapı değildir. Rüyalarla, gizemlerle, sinsi planlarla sözde ılımlı bir İslam kurgulamaya çalışan FETÖ, bir terör şebekesidir. Dini kendi menfaatleri için kullanmaya çalışanlara fırsat vermeyelim."