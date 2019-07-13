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Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

Genel Başkanı Devlet 'te vatandaşlara hitap etti. Bahçeli, "Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, hukuk ile demokrasiyi kuvvetlendirmiştir. 16 Nisan 2017'de büyük bir yönetim reformunu hayata geçirmiştir. Bu reformu kirletme niyetleri asla doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin ümididir." dedi.

Giriş Tarihi: 13.7.2019 14:33 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 14:35
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli Bilecik'te vatandaşlara hitap etti.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

Cumhur ittifakı ülke genelinde başarıya ulaşmıştır. Özellikle Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin resmen uygulamada olduğu dönemde Cumhur İttifakı'nın oy oranı ve belediye sayısı itibarıyla öne çıkması memnuniyet vericidir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi, hukuk ile demokrasiyi kuvvetlendirmiştir. Türkiye 16 Nisan 2017'de büyük bir yönetim reformunu hayata geçirmiştir. Bu reformu kirletme niyetleri asla doğru değildir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi Türkiye'nin ümididir. Türkiye sistem tartışmalarını sonlandırmıştır, bu sayfa uzlaşmayla kapanmıştır.

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Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar
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