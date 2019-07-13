Devlet Bahçeli'den S-400 mesajı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Döktükleri kanların bedelini ödeyecekler, yaptıkları ihanetlerin cezasını çekecekler. 15 Temmuz ülkemiz için bir dönemeç ve yeni bir dönemin başlangıcıdır. Hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır. Koalisyonlar devri kapanmıştır, hükümet bunalmalarına kilit vurulmuştur. TBMM'nin gücü artmıştır. Türkiye'nin gücü Cumhurbaşkanlığı sistemiyle daha çok güçlenmiştir" şeklinde konuştu.

Bahçeli, "İsrail planları, Körfez ülkelerinin nifakları, ABD'nin oyunları Türkiye'ye diz çöktüremeyecektir. Neyi ne zaman yapacağımızı kimseye sormayız" dedi.

S-400 HAYIRLI OLSUN

Bahçeli; "Milli güvenliğimiz ve menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yaparız. S-400'e küresel güçler, FETÖ'cüler, Zillet ittifakı karşıdır. S-400'e karşı olanlar işbirlikçidir. S-400 füze savunma sisteminin ülkemize hayırlı olmasını diliyorum." açıklamasını yaptı.

Bahçeli ayrıca, "S-400'e FETÖ'cü alçaklar karşıdır, S-400'e PKK'lı caniler karşıdır, S-400'e küresel güçler karşıdır, S-400'e CHP, İP ve HDP karşıdır, yani zillet, ülke savunmasından rahatsızdır. Onlar ne derlerse desinler S-400 ülkemize getirilmiştir. Duyum üzerine konuşup S-400'ün sarayın savunmasında kullanılacağını söyleyenler ise tek kelimeyle cahildir, köhnedir, kişiliksizdir, köksüzdür, iş birlikçidir."