Eski milletvekili Fırat hayatını kaybetti

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AK Parti eski Genel Başkan Yardımcısı ve HDP Mersin eski Milletvekili Dengir Mir Mehmet Fırat (76), Ankara'da hayatını kaybetti. Fırat'ın, özel bir hastanede 6 aydır akciğer kanseri tedavisi gördüğü belirtildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, hastaneye gelerek aileye başsağlığı diledi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan da, yayımladığı başsağlığı mesajında, "Türk siyasetinin saygıdeğer isimlerinden Dengir Mir Mehmet Fırat'ın vefatını derin bir teessürle öğrendim. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcılığı ve milletvekilliği başta olmak üzere üstlendiği çeşitli görevlerde ülkemize değerli katkılarda bulunan Dengir Mir Mehmet Fırat'a, Cenab-ı Allah'tan rahmet niyaz ediyor, yakınlarına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı. Dengir Mir Mehmet Fırat dün Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı. Fırat için Ahmed Hamdi Akseki Camisi'nde ikindi namazının ardından cenaze namazı kılındı. Cenazeye Fırat'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda siyasi katıldı. Namazın ardından Fırat'ın cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verildi. 8 Ağustos 1943'te Adıyaman'ın Kâhta ilçesinde doğan Dengir Mir Mehmet Fırat, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. 21, 22, 23 ve 26'ncı dönemlerde milletvekilliği yapan Fırat, evli ve 2 çocuk babasıydı.