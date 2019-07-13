İklim değişikliğine 6 ayda süper önlem

Sıfır atık, millet bahçeleri, bisiklet yolları, plastik poşetlerin ücretli olması gibi uygulamalarla dünyaya örnek olan Türkiye, doğal afetlerden en çok etkilenen Karadeniz Bölgesi için 'Karadeniz Bölgesi İklim Değişikliği Eylem Planı'nı uygulamaya koyuyor. Başta Rize, Trabzon, Ordu, Samsun, Giresun ve Artvin'i kapsayacak 15 maddelik planı Trabzon'da açıklayan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Karadeniz'deki iklim değişikliğine bağlı afetleri azaltmak için yapmış olduğumuz eylem planını Türkiye'mizin tamamı için de uygulayacağız" dedi.



SIFIR ATIK YAYGINLAŞIYOR

Türkiye'deki beş büyük market zincirinin verilerine göre, geçtiğimiz yılın ilk 6 ayında 2 milyar 54 milyon olan poşet sarfiyatının bu yıl 464 milyona düştüğünü belirten Bakan Kurum, "Plastik poşet kullanımında yüzde 78 azalma görüldü" dedi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan himayelerinde gerçekleştirilen sıfır atık projesi ile 2023'te, yıllık 4 milyar Dolar tasarruf edileceğini ve 100 bin kişiye istihdam sağlanacağını belirten Kurum, önümüzdeki günlerde Sıfır Atık Yönetmenliğini yayımlayarak, tüm ülkede sıfır atık projesini yaygınlaştıracaklarını ifade etti.







7 BÖLGE İÇİN AYRI PLAN

Bakanlık olarak, 6 ay içinde 7 bölge için ayrı ayrı İklim Değişikliği Eylem Planı hazırlayacaklarını söyleyen Kurum, deniz suyu sıcaklığının son 40 yılın en yüksek seviyesinde gözlenmesi, buna bağlı olarak yağışların artması, bölgenin engebeli yapısı nedeniyle afet riskinin artması, can ve mal kaybı yaşanmasından dolayı önceliği Karadeniz Bölgesi'ne verdiklerini dile getirdi.



İŞTE KARADENİZ İÇİN EYLEM PLANI

Karadeniz Bölgesi'ne iklim değişikliğine önlem olarak hazırlanan 15 maddelik Planı açıklayan Bakan Kurum şunları söyledi:



BİN 950 BİNA TAŞINACAK

Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Samsun illeri öncelikli olmak üzere dere yataklarında yer alan binalar tespit edilecek ve uygun alanlar için kamulaştırma ve taşıma süreci planlanacak.

Dere yatağında bulunan ve iklim değişikliği nedeniyle risk altında olan, acil ve öncelikli taşınması gereken bin 950 adet bina tespit ettik. Riskli bölgelerde yaşayan 2000 aileyi, kentsel dönüşüm kapsamında yapacağımız konutlara taşıyacağız.







YAPILAŞMAYA İZİN YOK

Yüksek heyelan riski bulunan bölgelerde yer alan binalar tespit edilerek uygun alanlara taşınacak ve bu bölgelerde inşa faaliyetlerine izin verilmeyecek.

Karadeniz Sahil Yolu'nun sel sularının denize ulaşmasına engel olan bölümlerinde menfez ve köprülerin kapasitesi ve sayılarının arttırılması için ilgili bakanlıklarla ortaklaşa işbirliği halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 1 yıl içerisinde tüm köy yolları gözden geçirilecek. Dere yatakları ve heyelan alanlarındaki mevcut yollar için alternatif yol güzergahları araştırılacak veya bu yollar güçlendirilecek.

Hastane, okul, sağlık ocağı, kaymakamlık binaları gibi vatandaşlarımıza hizmet veren kamu binalarını riskli bölgelerden bir an evvel kaldıracağız.

İçme suyu, atıksu arıtma ve atık depolama gibi kritik altyapı tesislerinin afet risk analizleri yapılacak.

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