İstanbul’da 15 Temmuz öncesi FETÖ temizliği sürüyor: 102 tutuklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca FETÖ'nün TSK yapılanmasına yönelik Emniyet Genel Müdürlüğü Tem Dairesi Başkanlığı'nın tespitleri doğrultusunda yürütülen soruşturma kapsamında yeni bir gelişme yaşandı.

Geçtiğimiz günlerde İstanbul ve 43 farklı ilde 204 muvazzaf asker şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda bugün itibariyle 3 şüpheli hakkında başka yer yargı birimlerince gözaltına alınmaları/ tutuklanmaları, 1 şüpheli hakkında hastane yatışlı kanser hastası olması nedeniyle gözaltı kararının iptal edilmesi nedeniyle gözaltı kararı infaz edildiği öğrenildi.

KISKIVRAK YAKALANDILAR

Geriye kalan şüphelilerden 170'inin kıskıvrak yakalandığı, şüphelilerden 36'sının etkin pişmanlıktan yararlanarak örgüt ve mensupları hakkında ayrıntılı ve örgütü deşifre edici yönde faydalı açıklamalarda bulunduklarından serbest bırakıldıkları öğrenildi. Diğer şüphelilerden 2'si haklarında kuvvetli delil bulunmakla birlikte belgelendirdikleri ağır sağlık durumları, 1'i delil durumu nedeniyle serbest bırakıldığı belirlendi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 127 şüphelinin ise bugün itibariyle tutuklanmaları istemiyle Sulh Ceza Hakimlikleri'ne sevk edildikleri öğrenildi.

Tutuklama istemiyle sevk edilen şüphelilerden 9'unun sabit hat örgütsel irtibatını kabul etmekle birlikte faydasız ve yetersiz beyan veren itirafçı konumunda olduğu belirlendi.

Tutuklama istemiyle sevk edilen 127 şüpheliden 102'sinin tutuklandığı, 25'inin mevcut delil durumu/Hakimlik önünde etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanması nedenleriyle adli kontrol uygulanmak şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

10 şüphelinin gözaltındaki işlemleri devam ettiği, 24 şüphelinin ise firari konumda olduğu anlaşıldı.