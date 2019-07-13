İşte ihanetin akademik tezi

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün kanlı darbe girişimi akademi literatürüne girdi. Karanlık geceye dair 'darbecilerin yaşattıkları, saldırı, şiddet, bombalamalarla vs.' çarpıcı detayların yer aldığı çalışma, ihanetin akademik belgesi olarak kayıtlara geçti. Çalışmayı 40 günlük bebeğini ve eşini evde bırakıp sokağa çıkan gazi doktor Celal Almaz yaptı. Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden çıkan çalışmayla ilgili konuşan Almaz "20'lik top mermisinin ayağımın dibine düşmesiyle 15 yerimden ağır yaralandım. 15 Temmuz'un sağlık çalışanları üzerindeki ikincil travmatik strese etkisi inceledim. O gecenin sağlık personeli üzerinden portresini çıkardım. Hainler yaralıları ölüme terk etmiş, müdahale etmeye çalışanlara dahi saldırmış" dedi. Almaz'ın çalışmasından öne çıkan detaylar ise şöyle:Sağlık çalışanlarının yüzde 43'ü darbeci şiddetine uğradı, yüzde 31'i darbecifiziksel saldırıya maruz kaldı, yüzde 10'u yaralandı. Yüzde 27'sinin yaralılara müdahalesi engelledi. Yüzde 82'si psikolojik olarak etkilendi, yüzde 30'a yakını daha önce bir terör olayında mağdur oldu.Yüzde 78'i darbecilerin saldırı anlarını gördüğünü, yüzde 27'sinin o gece bir yakını yaralandığını ve ölüm haberini aldığını, yüzde 48'i ses bombasına maruz kaldı.