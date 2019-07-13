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Motosikletiyle yaralı taşıyan kahraman

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.7.2019
Motosikletiyle yaralı taşıyan kahraman
FETÖ'nün darbe girişimini püskürtmek için sokaklara çıkarak bedenlerini siper eden vatandaşların o gece darbecilere karşı verdikleri tarihi direniş, görüntülerle de kayıt altına alındı. 34 kişinin şehit olduğu 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralıları taşıdığı motosikletiyle cuntacı askerlere meydan okuyarak şehitler kervanına katılan Yılmaz Ercan'ın vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde, motosikletiyle vatandaşların arasından geçerek darbeci askerlere doğru ilerleyen Ercan'ın kısa sürede kurşunların hedefi olma anı ve cenazesinin sabaha karşı gelen ambulansa konulması görülüyor.
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Motosikletiyle yaralı taşıyan kahraman
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