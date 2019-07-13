Motosikletiyle yaralı taşıyan kahraman

FETÖ'nün darbe girişimini
püskürtmek için sokaklara
çıkarak bedenlerini siper
eden vatandaşların o gece darbecilere
karşı verdikleri tarihi direniş, görüntülerle de
kayıt altına alındı. 34 kişinin şehit olduğu 15
Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralıları taşıdığı
motosikletiyle cuntacı askerlere meydan okuyarak
şehitler kervanına katılan Yılmaz Ercan'ın
vurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
Görüntülerde, motosikletiyle vatandaşların arasından
geçerek darbeci askerlere doğru ilerleyen
Ercan'ın kısa sürede kurşunların
hedefi olma anı ve cenazesinin
sabaha karşı gelen ambulansa
konulması
görülüyor.