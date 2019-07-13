Motosikletiyle yaralı taşıyan kahraman

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün darbe girişiminipüskürtmek için sokaklaraçıkarak bedenlerini sipereden vatandaşların o gece darbecilerekarşı verdikleri tarihi direniş, görüntülerle dekayıt altına alındı. 34 kişinin şehit olduğu 15Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yaralıları taşıdığımotosikletiyle cuntacı askerlere meydan okuyarakşehitler kervanına katılan Yılmaz Ercan'ınvurulma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.Görüntülerde, motosikletiyle vatandaşların arasındangeçerek darbeci askerlere doğru ilerleyenErcan'ın kısa sürede kurşunlarınhedefi olma anı ve cenazesininsabaha karşı gelen ambulansakonulmasıgörülüyor.