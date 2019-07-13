Müzekartlara 15 Temmuz teması

MÜZEKART

BUGÜN NELER OLDU

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 15 Temmuz için özel olarak tasarlanan Müzekartların tanıtımı dün Bakan Mehmet Nuri Ersoy'un da katılımıyla Topkapı Sarayı'nda yapıldı. Bakan Ersoy, üzerinde 15 Temmuz Şehitler Abidesi'nin fotoğrafı bulunan müze kartı, 15 Temmuz'a saygı duruşu niteliğinde özel olarak tasarladıklarını ve bu kartı şehit ve gazilerine ithaf ettiklerini söyledi.2008'de başlayan Müzekart uygulamasından bu zamana kadar 12 milyon kişinin yararlandığını ifade eden Bakan Ersoy, yaptıkları çalışmaları şöyle aktardı: "Dünya standartlarında bir müzecilik anlayışını ve yapısını ülkemize kazandırmak için önemli adımlar attık. Müze ve ören yerlerimizin teşhir, tanzim, bakım, onarım, çevre düzenlemesi ile yeni bina yapımı gibi çalışmaları için, 2018 ve 2019 yıllarında, toplam 368 milyon 542 bin TL ödenek aktardık. 52 yeni müze açtık. 25 yeni müzemizin ise uygulama ve proje çalışmalarını sürdürüyoruz. 152 müzemizi, çağdaş müzecilik standartlarına göre yeniledik ve halihazırda 40 müzemizde yenileme çalışmaları devam ediyor."Bakan Ersoy, "Bakanlığımıza bağlı 300'ü aşkın müze ve örenyerinde, 1 Temmuz 2018-1 Temmuz 2019 döneminde yaklaşık 31 milyon ziyaretçi ağırlandı. Bu bir rekordur. Ziyaretçi sayısı yüzde 28 artarken, en çok ziyaretçi ağırlayan ilk 10 müze ve örenyerinde bu artış oranı yüzde 34 oldu. Gelirde de yüzde 89'luk artış sağlandı. 6 Haziran perşembe günü, 188 bin 231 ziyaretçi sayısı ile bugüne değin, bir günde müze ve ören yerlerinde ağırlanan, en yüksek ziyaretçi sayısı rekoru kırıldı" diye konuştu. Müze ve ören yerlerine giriş ücretlerinin Avrupa ortalamasının çok altında olduğuna dikkat çeken Bakan Ersoy, "Gelirlerin yüzde 85'ini yabancı ziyaretçilerden elde ediyoruz, ancak yerli ziyaretçimizi de düşünmek durumundayız. İnsanlarımızın AVM kültüründen sıyrılmalarını istiyoruz. Ayda bir bile olsa aileleriyle birlikte müzeleri ziyaret etmelerini arzuluyoruz. Bu nedenle fiyatlarımızı sabit tutup herhangi bir artışa gitmeyeceğiz" dedi.YILLIK 70 lira kullanım bedeliyle satılan Müzekart ile, bakanlığa ait 300'den fazla müze ve ören yerine ücretsiz giriş imkanı sağlanıyor. Yalnızca Türk vatandaşlarının edinebildikleri Müzekart'tan yıl başından bu yana yaklaşık 500 bini kişi satın aldı. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemine oranla yüzde 13 daha fazla.