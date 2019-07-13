Rusya ilkelerimize uyumlu

BUGÜN NELER OLDU

MIllı Savunma Bakanı Hulusi Akar, S-400 sisteminin teslimat sürecinin başlamasına ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. Türkiye'ye yönelik tehdit ve tehlikelere dikkati çeken Bakan Akar, şunları söyledi: "Uzun yıllardan beri uzun menzilli bölge hava ve füze savunma sistemi tedariki için çalışmalarımız sürmektedir. Belirlediğimiz ilkeler doğrultusunda Çin, Rusya, ABD ve Fransa ile görüştük. Gördük ki ilkelerimize en uyum sağlayan ülke Rusya oldu. Bunun için de nisan 2017'de bir sözleşme imzalandı. O sözleşme çerçevesinde çalışmalar sürdürüldü. Planlı uçakların tamamı geldi ve bugünkü faaliyetler tamamlandı. Planlı faaliyetlerimize paralel olarak aynı zamanda personelimizin de hem kurulum hem işletim anlamında eğitimleri de Türkiye'de, Rusya'da sürmektedir." Bakan Akar dün ayrıca ABD Savunma Bakanı Vekili Mark Esper ile telefonda görüştü. Görüşmede, Türkiye'nin uzun menzilli bölgesel hava ve füze savunma sistemi temini ile Suriye'de son dönemde yaşanan güvenlik konuları ele alındı.Akar, muhatabına Türkiye'nin ciddi bir hava ve füze tehdidi altında bulunduğunu, bu çerçevede S-400 savunma sistemi alımının bir zorunluluk olduğunu, Patriot teklifi konusundaki değerlendirmelerinin de devam ettiğini iletti. F-35 savaş uçağı projesinin kendi yolunda ilerlemesi gerektiğini vurgulayan Akar, Türkiye'nin F-35 ve S-400 sistemlerinin olası etkileşimi konusunda NATO'nun da dahil olabileceği çalışma grubu önerisinin hala geçerliliğini koruduğunu aktardı. Görüşmede iki ülke arasındaki diyaloğun sürdürülmesi ve Suriye'de güvenli bölge oluşturulması konusunda önümüzdeki hafta bir ABD heyetinin acilen Ankara'ya gönderilmesi konusunda da mutabakata varıldı. ANKARA