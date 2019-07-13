S-400 teslimatında ikinci gün!

FÜZE DIŞINDA ÖNEMLİ BÖLÜMÜ GELDİ

Dün sabah saatlerinde önce Antanov 124-100 ardından da İlyuşin 76 tipi uçaklar, öğlen saat 12.35'te de ikinci Antonov 124-100 Mürted'e teker koydu. İkinci Antonov teker koyduktan tam bir saat sonra, saat 13.30'da uçağın ön burun hangar kapağı açılarak, sistemin üstü branda beziyle kaplı taşıyıcı kamyonları sistem parçalarını Mürted'de altyapısı hazırlanmış hangarlara götürdü.

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SİSTEMİN KOMUTA KONTROL MERKEZİ...

Taşıyıcıların rampa olarak kullanılan kamyonlar, branda beziyle kaplı olanların da içi boş füze fırlatma tüpleri olduğu öğrenildi. Sistemin komuta kontrol merkezinin önemli bazı parçaları ile diğer değişik araçların da sabah saatlerinde geldiği belirtildi. Sistemin füzelerinin ise daha sonra getirileceği belirtiliyor. Kulislerde Türkiye'nin en az 120 füze aldığı konuşuluyor. Füzelerin deniz yoluyla getirilme ihtimalinin de bulunduğu ileri sürülüyor. Uçakların inişi sırasında jandarma ve diğer güvenlik birimleri Mürted çevresinde çok yoğun güvenlik önlemi aldı.