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Son dakika haberi: 'ın kuzeyinde hedefleri vuruldu

Milli Savunma Bakanlığı, Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, kuzeyi Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerinde düzenlenen hava harekâtlarında bölücü terör örgütü tarafından kullanılan hedeflerin vurulduğunu açıkladı.

Giriş Tarihi: 13.7.2019 09:26 Güncelleme Tarihi: 13.7.2019 09:32
Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu

Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine yönelik hava harekatı düzenlendi, bölücü terör örgütünün silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullandığı hedefler imha edildi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Pençe Harekatı ile koordineli olarak Irak'ın kuzeyindeki Hakurk ve Avaşin-Basyan bölgelerine hava harekatı düzenlendi.

Harekatlarda bölücü terör örgütü PKK tarafından silah mevzisi, barınak ve sığınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.

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Son dakika haberi: Irak'ın kuzeyinde PKK hedefleri vuruldu
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