Zamanla azalacak bir acı değil

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'nün darbe girişimi sırasında Ankara Gölbaşı'ndaki Özel Harekat Daire Başkanlığına yapılan saldırıda şehit düşen Özel Harekât Camisi imamı Mustafa Yaman'ın ailesi, gurur duydukları evlatlarının acısını ondan geriye kalan fotoğraflara bakarak ve kabrini ziyaret ederek dindirmeye çalışıyor. Bartın'ın Kumluca beldesi Çubuklu köyünde yaşayan anne Kezban Yaman, her an oğlu gelecekmiş gibi hissettiğini söyledi. Oğlunun şehit düştüğünü eşiyle gittiği hastanede öğrendiğini belirten Yaman şunları söyledi:Hastaneye gittiğimizde mahşer yeri gibiydi. Ben oğlumdan bir haber almak için yırtıcı kuşlar gibi sağa sola gidiyordum. Beni orada koltuğa oturtarak sakinleştirici vermek istediler. 'Ben oğlumun acısını da sağlığını da bilinçli yaşamak istiyorum' dedim, ellerinden kurtuldum. Hastanede gelinimin ağabeyine 'Bana doğru söyle, oğlum yaşıyor mu?' dedim. 'Başımız sağ olsun Kezban yenge.' dedi. O an benim dünyamın yıkıldığı an.3 sene, 6 sene deyip de zaman geçtikçe azalacak bir acı değil. Tesellimiz şehit düşmesi. Acı azalmıyor, sürekli artıyor. Boş kaldığım zaman duvarlar üzerime geliyor. Acı aynı devam ediyor. Sadece benim Mustafam değil nice Mustafalar gitti. Cumhurbaşkanımızdan ricamız onların kökünün kazınmasıdır. O zaman bilinçsizmişiz acı sadece bizim acımız sanıyorduk ama herkesin, tüm şehit ailelerinin acısı bizim acımız oluyor.