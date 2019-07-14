15 Temmuz gibi püskürtülecek

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 31 Mart yerel seçimleri sonucunda MHP'nin kazandığı belediyeleri tebrik, teşekkür ve takdir ziyaretine çıktı. İlk ziyaretini Bilecik'in Söğüt ilçesine gerçekleştiren Bahçeli burada öncelikle Ertuğrul Gazi'nin türbesini ziyaret ederek dua okudu. Bahçeli, Söğüt programının ardından Kütahya'ya geçti. Söğüt ve Kütahya programlarında halka hitap eden Bahçeli özetle şunları söyledi:Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Söğütlü kardeşlerimin geleceğidir, Türkiye'nin huzur anahtarı, istikrar adası, güvenlik zırhıdır. Bu yeni sistemde belirsizliklere yer yoktur, istikrarsızlıklara fırsat yoktur, çift başlılığa müsaade yoktur, hükümet bunalımlarına geçit yoktur. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni hedef alarak değişmesini, yeni bir referandumla eski sisteme dönülmesini isteyenler bir defa samimi değildir, iyi niyetli değildir, dürüst değildir.CHP Genel Başkanı, en güzel başkanlık sistemi Amerika'da var, oturalım konuşalım diyor. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ni tartışalım istiyor, surda gedik açmayı planlıyor. Türkiye sistem tartışmalarını sonlandırmıştır. Bu sayfa uzlaşmayla kapanmıştır. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi, Cumhurla Cumhuriyeti kucaklaştırmıştır. Güçlü Türkiye, güçlü Meclis, güçlü yargı, güçlü yürütme somutlaşmıştır. Yeni hükümet sistemine yönelik yıpratma taktikleri beyhude gayrettir.Türkiye 16 Nisan 2017'da büyük bir yönetim reformunu demokratik ve hukuki vasıtalarla hayata geçirmiştir. Bu reformu kirletme ve kötü gösterme niyetleri asla doğru değildir. Milletin evet dediği bir yönetim sistemini karalamak, hatta günahkâr göstermek bizatihi millete hakaret ve hıyanettir. Geldiğimiz bugünkü aşamada, devlet çarkı emniyetle dönmektedir. Türkiye boğuştuğu sorunları aşacak güçtedir. İç ve dış odakların ülkemize yönelik kumpasları tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi bir kez daha püskürtülecektir. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi Türkiye'nin ümididir. Kurucu ruha, kuruluş ve kurtuluş şuuruna tamamıyla uygundur. Tehditler artık işlemeyecektir.Biz varlığımızın ve bağımsızlığımızın beratını izin ve icazetle değil, kahramanlıklarla, fedakarlıklarla, cihana meydan okuyarak kazandık. Hiç kimseye de peşkeş çektirmeyiz. Neyi ne zaman yapacağımızı hiç kimseye sormayız. Tıpkı dün, S-400 Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci grup malzemelerinin getirilmesinde olduğu gibi, milli güvenliğimiz ve milli menfaatlerimiz neyi gerektiriyorsa onu yapar, onun yanında yerimizi alırız. S-400'e FETÖ'cü alçaklar karşıdır. S-400'e PKK'lı caniler karşıdır. S-400'e küresel güçler karşıdır. S-400'e CHP-İP-HDP karşıdır. Onlar ne derse desinler, S-400 ülkemize getirilmiştir. Hayırlı olsun.CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, Türkiye'nin Amerikan kanunlarını aşmak için komplo kurduğu iddialarını, "saçmalık" olarak nitelendirdi. Altun, bu ithamların 15 Temmuz'un elebaşı Gülen ve ortakları tarafından Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesinden itibaren ortaya atıldığına dikkat çekti. "Amerika Birleşik Devletleri'ne komplo kurduğumuz düşüncesi saçmalıktan ibarettir. Bu asılsız iddiaları yayma çabalarından derin endişe duyuyoruz" diyen Altun "ABD'de herhangi bir usulsüzlük veya yasa dışı faaliyette bulunulduğu suçlamasını kategorik olarak reddediyoruz" ifadesini kullandı. Fahrettin Altun, ABD makamlarını da Türkiye'nin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in iade talebini yerine getirmeye çağırdı. ANKARA15 Temmuz unutulmayacak. Türkiye'ye yapılan kötülükler asla affedilmeyecek. Fetullah Gülen iblisi ve terörist yandaşları ya bu dünyada ya da Mahkeme-i Kübra'da eninde sonunda hesap verecekler. Döktükleri kanların bedelini ödeyecekler. Yaptıkları ihanetlerin cezasını çekecekler. 15 Temmuz ülkemiz için bir dönemeç, yeni bir dönemin başlangıcıdır. Hiçbir şey 15 Temmuz öncesi gibi olmayacaktır. Türk milleti zulmeti imanıyla ezdi, zalimleri iradesiyle yerle yeksan etti.