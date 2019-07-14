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ücreti belli oldu

Giriş Tarihi: 14.7.2019
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Mıllı Savunma Bakanlığı bedelli ve dövizli askerlik yapacak yükümlülerin ücretini belirledi. Bedelli askerlik yepmek isteyenler 33 bin 230 lira dövizle askerlik yapacaklar de 5 bin 442 avro ücret ödeyecek. Bedelli başvuruları 16 Temmuz'da başlayacak. Yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, 16-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak, bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini belirtecek. Kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak, hak sahiplerinin silah altına alınmasına Mart ayında başlanacak. ANKARA
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