Bedelli askerlik ücreti belli oldu

BUGÜN NELER OLDU

Mıllı Savunma Bakanlığı bedelli ve dövizli askerlik yapacak yükümlülerin ücretini belirledi. Bedelli askerlik yepmek isteyenler 33 bin 230 lira dövizle askerlik yapacaklar de 5 bin 442 avro ücret ödeyecek. Bedelli başvuruları 16 Temmuz'da başlayacak. Yedek subay ve yedek astsubay olma hakkına sahip olanlardan 2019'da silah altına alınmak isteyip yoklaması olmayanlar, 16-31 Temmuz 2019 tarihleri arasında e-Devlet veya askerlik şubesinden yoklamalarını yaptıracak, bedelli askerlik, yedek subay, yedek astsubay ve erbaş/er tercihlerini belirtecek. Kura işlemi 2020 Ocak ayında yapılacak, hak sahiplerinin silah altına alınmasına Mart ayında başlanacak. ANKARA