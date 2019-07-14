Cumhuriyet Gazetesi ve Birgün Gazetesine kınama...

Milli Gazete Yazarı Rahmetli Mehmet Şevket Eygi'nin vefatı ile ilgili haber yapan Cumhuriyet Gazetesi ve Birgün Gazetesi kutuplarıcı, dışlayıcı, ötekileştirici bir nefret dili kullanmışlardır. Birgün Gazetesi'nin "Gerici yazar Mehmet Şevket Eygi öldü" başlıklı haberi ve Cumhuriyet Gazetesi'nin "Gerici yazarın tabutunu Erdoğan taşıdı " başlıklı haberi fevkalede saygısız ve seviyesizdir. İnancı ve fikri ne olursa olsun Türk toplumu ölülerimizi rahmetle yâd eder.Ölünün arkasından konuşulmaz ilkesi Türk toplumu tarafından benimsenmiştir. Buna rağmen bu dilin kullanılması fevkalade üzüntü vericidir. Hemen her ortamda fikir özgürlüğünden, basın özgürlüğünden ve inançlara saygıdan bahseden bu iki basın kuruluşu nefret suçu işlemiştir 320 yerel radyo televizyon ve gazete adına bu iki kuruluşu kınıyor ve özür dilemeye davet ediyoruz



Sinan Burhan Anadolu Yayıncılar Derneği Başkanı

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