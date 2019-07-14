Darbecilere 127 milyon liralık tazminat davası

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, darbeciler 15 Temmuz akşamı görev yaptıkları karargahların kontrolünü ele geçirdikten sonra kritik önemdeki kamu kurumlarını işgal etmeye çalıştı.

Güvenlik güçleri ile vatandaşların direnişiyle karşılaşan darbeciler, başarılı olamayacaklarını anlayınca bu kurumlara savaş uçakları ve zırhlı araçlarla saldırı düzenledi.

Saldırılar sonucu kimi binalar kullanılamaz hale gelirken birçok kurumda ise milyonları bulan hasar oluştu.

Bu kurumların başında savaş uçakları tarafından vurulan ve 51 polisin şehit olduğu Gölbaşı'ndaki Polis Özel Harekat yerleşkesi geliyor.

Darbe girişiminin ilk saatlerinde saldırıya uğrayan Özel Harekat Başkanlığındaki hasar için Emniyet Genel Müdürlüğü, 406 darbe sanığı hakkında 46 milyon 920 bin 467 lira tazminat davası açtı.

Davalılar arasında örgüt elebaşı Fetullah Gülen ile hazırlık aşamasındaki ifadesinde Polis Özel Harekat binasını vurduğunu itiraf eden sanık eski pilot yarbay Mustafa Azimetli ile diğer pilotlar Uğur Uzunoğlu, Hüseyin Türk, Ekrem Aydoğdu, Mehmet Çetin Kaplan ve Ertan Koral da yer aldı.

Gölbaşı 1. Asliye Hukuk Mahkemesince görülen davanın dilekçesinde, darbe girişimi sırasında Emniyet Genel Müdürlüğüne bağlı Gölbaşı'nda konuşlu Polis Özel Harekat Daire Başkanlığı, Polis Akademisi Başkanlığı ve Havacılık Dairesi Başkanlığı birimlerinin taşınır ve taşınmaz mallarında meydana gelen zararın cuntacılardan tahsil edilmesi istendi.

EMNİYETTEN 34 MİLYONLUK DAVA

Özel Harekat Başkanlığının ardından darbecilerin bir sonraki hedefi Ankara Emniyet Müdürlüğü oldu.

Eski yarbay Ejder Yıldırım, Mamak Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına ait zırhlı araçlarla İl Emniyet Müdürlüğünü ele geçirmeye çalıştı. Polislerin direnişiyle karşılaşan Yıldırım, başarılı olamayacağını anlayınca Akıncı Üssü'ndeki darbecilerden emniyet binasına hava saldırısında bulunulmasını istedi.

Bunun üzerine "Aslan-4" çağrı koduyla havalanan iki F-16'daki darbeci pilotlar eski yüzbaşı İlhami Aygül ve eski üsteğmen Mehmet Yurdakul, saat 00.56'da emniyet binasına iki GBU-10 bombası attı.

Bu saldırıdan 12 dakika sonra emniyet binasına ikinci saldırıyı "Aslan-4-2" koduyla tek başına uçan eski pilot üsteğmen Mustafa Özkan düzenledi. Bombalı saldırılarda 2 polis şehit olurken 39 kişi yaralandı. Emniyet binasının önemli bir kısmı kullanılamaz hale geldi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün avukatları, aralarında sözde yurtta sulh konseyi üyelerinin de olduğu 661 sanık hakkında, Ankara Emniyet Müdürlüğünün taşınır ve taşınmaz mallarındaki hasar için kurumun lehine 34 milyon 559 bin 647 lira maddi tazminata hükmedilmesini talep etti.

TBMM'DEN 19 MİLYON LİRALIK DAVA

Darbe girişimi sırasında bombaların hedefi haline gelen Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) de oluşan zararın karşılanması için darbecilerin peşine düşen bir diğer kurum oldu.

Darbecilerin her türlü tehdidine rağmen TBMM Genel Kurulu, 16 Temmuz 2016 saat 01.39'da olağanüstü toplandı. Milli iradenin tecelli ettiği Meclisin çatışma ve bombalı saldırıları yok sayarak demokrasi mücadelesi için açılması, darbecilerin moralini bozarken vatandaşlar için motivasyon kaynağı oldu.

Bu tarihi oturumun başlamasından yaklaşık 45 dakika sonra eski pilot yarbay Hasan Hüsnü Balıkçı, saat 02.35'te TBMM'ye bir GBU-10 bombası attı. Saldırıda can kaybı yaşanmadı, TBMM'de hasar meydana geldi.

Bu saldırının ardından darbeciler TBMM'yi ikinci kez hedef aldı. Eski pilot yüzbaşı Hüseyin Türk, saatler 03.24'ü gösterdiğinde birer dakika arayla Meclise iki bomba attı. Saldırılar 32 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Saldırıların ardından tarihi TBMM binasında yaklaşık 20 milyon liralık zarar oluştuğu hesaplandı. Hasar tespitinin ardından Meclis tarafından 124 darbe sanığı hakkında Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde 19 milyon 472 bin liralık tazminat davası açıldı.

- TÜRKSAT VE JANDARMA GENEL KOMUTANLIĞI DA DAVA AÇTI

İhanet gecesi Ankara'da terör estiren darbeci pilotlar, Türkiye genelinde televizyon yayınlarını kesmek için bu kez TÜRKSAT'ı hedef aldı. TÜRKSAT'ın yerleşkesine sızan örgüt mensupları, yayınları bu yolla kesemeyince uydu sistemlerinin vurulmasına karar verildi.

Meclis'i vuran darbeci pilot Hüseyin Türk, saat 03.14, 03.15, 03.17 ve 03.19'da TÜRKSAT'a 4 MK-82 bombası attı. Can kaybının yaşanmadığı saldırıda TÜRKSAT'ın bina, uydu ve araçlarında 7 milyon 27 bin 655 liralık hasar oluştu.

TÜRKSAT tarafından, örgüt elebaşı Gülen ile cuntanın kritik isimlerinin de arasında bulunduğu 162 sanık hakkında tazminat davası açılarak zararların karşılanması istendi.

FETÖ'nün darbe girişiminin komuta merkezi olarak kullanılan Akıncı Üssü'nde oluşan zararın karşılanması için Milli Savunma Bakanlığınca, 500 darbe sanığı hakkında 4 milyon 545 bin 14 liralık tazminat davası açıldı.

Darbe girişimi sırasında işgal edilen Jandarma Genel Komutanlığı karargahında oluşan zararın karşılanması için de örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in de aralarında bulunduğu 257 kişi hakkında Ankara 5. Asliye Hukuk Mahkemesinde 5 milyon 500 bin liralık tazminat davası açıldı.

- SÖZDE KONSEY ÜYELERİ BÜTÜN DOSYALARDA DAVALI

FETÖ elebaşı Gülen ile darbe eylemlerini yöneten sözde yurtta sulh konseyi üyeleri bütün tazminat davalarında davalı olarak yer alıyor.

Tazminat istemlerine ilişkin diğer davalılar ise Akıncı 4. Ana Jet Üs Komutanlığı, Genelkurmay Başkanlığı karargahı, Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Özel Kuvvetler Komutanlığındaki darbe girişimi eylemleriyle ilgili görülen davalarda "sanık" olarak yer alan isimlerden oluşuyor.

Davalıların, eylemleri nedeniyle doğan zarardan müşterek ve müteselsilen sorumlu olduklarına yer verilen dava dilekçelerinde ayrıca mal varlığı kaçırma ihtimaline karşı ceza davaları beklenmeksizin davalıların taşınır ve taşınmaz malları ile üçüncü kişilerdeki hak ve alacakları üzerine tedbir konulması da talep edildi.

Görülmesine devam edilen tazminat davalarının sonuçlanmasıyla ağırlaştırılmış müebbet ile süreli hapis cezalarına çarptırılan darbeciler, sebep oldukları hasarların da bedelini ödeyecek.

DİĞER DAVALAR

Bu davaların dışında darbeciler hakkında Türkiye genelinde açılan tazminat davaları şunlar:

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 88 kişi hakkında İstanbul 15. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 14 bin liralık dava.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünün 47 kişi hakkında İstanbul 21. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 100 bin liralık dava.

Emniyet Genel Müdürlüğünün 84 kişi hakkında İstanbul 20. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı bin liralık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 62 kişi hakkında Ankara 11. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 91 bin liralık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 95 kişi hakkında Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 9 bin 715 liralık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 47 kişi hakkında Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 258 bin liralık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 85 kişi hakkında İstanbul Anadolu 32. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 119 bin liralık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 54 kişi hakkında Konya 1. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 3 bin 634 liralık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 49 kişi hakkında Malatya 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 93 bin liralık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 58 kişi hakkında Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 13 bin liralık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 51 kişi hakkında İzmir 4. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 25 bin liralık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 58 kişi hakkında Silopi Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 9 bin liralık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 49 kişi hakkında Ankara 22. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 39 bin liralık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 55 kişi hakkında Ankara 21. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 36 bin, 430 dolar ve 4 bin 406 avroluk dava.

Emniyet Genel Müdürlüğünün 78 kişi hakkında Ankara 20 Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 28 bin liralık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 96 kişi hakkında Silivri 3. Asliye Hukuk Mahkemesine açtığı 488 bin 146 liralık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 53 kişi hakkında Ankara 14. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 8 bin liralık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 47 kişi hakkında Ankara 24 Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 9 bin 300 liralık dava.

Sahil Güvenlik Komutanlığının 73 kişi hakkında Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 67 bin liralık dava.

Emniyet Genel Müdürlüğünün 63 kişi hakkında Malatya Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 40 bin liralık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 66 kişi hakkında Ankara 3. Asliye Hukuk Mahkemesinde açığı 2 milyon 867 bin 952 lira ve 74 bin 676 dolarlık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 117 kişi hakkında Ankara 17. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 263 bin liralık dava.

Emniyet Genel Müdürlüğünün 84 kişi hakkında Marmaris 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı bin liralık dava.

Milli Savunma Bakanlığının 500 kişi hakkında Ankara 26. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 3 milyon 729 bin 548 liralık dava.

Cumhurbaşkanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Gelir İdaresi Başkanlığının 136 kişi hakkında Ankara 13. Asliye Hukuk Mahkemesinde açtığı 400 bin liralık dava.