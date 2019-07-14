‘Düğününü yapacaktık şahadet haberini aldık’

BUGÜN NELER OLDU

Hakkari'ninÇukurca ilçesinde geçen ay PKK'lı teröristlerce düzenlenen saldırıda şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın Kurban Bayramı'ndan sonra düğün yapmayı planladığı öğrenildi. İdil ilçesinde Güzelova köyünün 40 haneli Alataş mezrasında 10 çocuklu ailenin 9'uncu çocuğu olan Barış, resmi nikah kıydığı nişanlısıyla bayramdan sonra yuva kurmak için hazırlık yaparken terör onu hem hayattan ve sevdiklerinden ayırdı. Mezradaki ilk ve ortaokula ismi verilen şehit için yakınlarının duyduğu acı ilk gün gibi sürerken, ailesi her cuma günü şehidin Alataş Mezarlığı'ndaki kabri başında dua ediyor, gözyaşı döküyor. Şehidin annesi Safiye Barış, haftada en az üç gün telefonla görüştüğü oğluyla son günlerde hep düğün hazırlıklarıyla ilgili konuştuklarını belirterek, "Bana hep 'Düğünüm için ne hazırlık yaptın?' diye soruyordu. Ben de 'Allah'ın izniyle bayramdan sonra düğünü yapacağız' diyordum. Çok seviniyordu" dedi. Barış, "Bana hep 'Anne korkman için bir neden yok, yerimiz çok güzeldir.' diyordu. Ona, 'Sesini bir gün duymazsam yapamıyorum.' dedim. Gece yarısı şehadet haberini aldık. Oğlum Hakk yolunda şehit oldu, gururluyuz. Onun ve şehit arkadaşlarının yeri cennettir. Artık hiçbir annenin ciğeri yanmasın. Allah bu ateşi söndürsün. Geride kalan güvenlik güçlerine de Allah güç kuvvet versin. Kötülere, zalimlere fırsat vermesin" ifadelerini kullandı.ŞEHIDIN ağabeyi Salih Barış, kardeşi için Mardin'in Midyat ilçesinde yapacakları düğün için salon bile kiraladıklarını anlatarak, "Evlenecekti, 18 Ağustos'ta düğünü olacaktı. Terör örgütü PKK, kardeşimizi elimizden aldı, düğün hayallerimiz yarım kaldı. Kürtlüğümüzle gurur duyuyoruz. Kürt olduğunu savunanlar hiçbir şekilde bir Müslüman evladını öldürmez. Gerekirse 9 kardeş daha şehit olmaya hazırız. Bu topraklardan başka ne vatanımız ne bayrağımız vardır" dedi. Oğlunun oruçluyken şehit düştüğünü belirten baba İbrahim Barış da şehit evladıyla gurur duyduğunu ifade ederek, "Devletimiz var olsun. Allah'ın takdiri böyleymiş" diye konuştu.