FETÖ’cüler kaçış için Kızılırmak’ta tatbikat yaptı

BUGÜN NELER OLDU

FETÖ'NÜN İç Anadolu bölgesindeki yeni yapılanmasını 3 ay boyunca teknik ve fiziki takibe alan Kayseri polisi ardından harekete geçti. Yapının, haklarında tutuklama kararı çıkan yada kritik isimleri yurt dışına kaçırdığını belirleyen polis, FETÖ'cülerin kaçarken Yunanistan adalarına yakın kıyılarda mangal yaparak kendilerine piknikçi süsü verdiklerini tespit etti. Kaçış noktalarının keşfi için doğa yürüyüşü yapan örgüt üyelerinin, Meriç nehrinden Yunanistan'a geçecek olanlara Kızılırmak'ta tatbikat yaptırdıkları ortaya çıktı. Düzenlenen operasyonda 27 şüpheli yakalanırken, çok miktarda para ve örgütsel döküman ele geçirildi. Balıkesir'de ise örgütün esnaf yapılanmasına yer alan ve himmet toplayan, topladıkları bu himmetler de ByLock yazışmalarında tespit edilen 6 şüpheli tutuklandı. İstanbul merkezli 43 ilde düzenlenen operaslyonlarda gözaltına alınan 176 muvazzaf askerden 102'si tutuklandı.