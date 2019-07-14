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Kılıçdaroğlu’ndan desteği

Giriş Tarihi: 14.7.2019
Kılıçdaroğlu’ndan S-400 desteği
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Amerikan Senatosu'nun S-400 konusunda Türkiye'ye yönelik olası yaptırımlarıyla ilgili, "Senato önce Türkiye'nin hangi coğrafyada yer aldığına baksın. Türkiye'nin bulunduğu coğrafya stratejik bir bölge ve Türkiye bir ateş çemberi içerisinde ve Türkiye kendi güvenliğini yurt içinde ve yurt dışında sağlamak zorundadır ve bunun için de gerekli önlemleri almak durumundadır. Eğer Türkiye zamanında Patriotların alımıyla ilgili başvurmuş ve Amerika bu talebi karşılamamışsa, elbette ki Türkiye kendi güvenliğini sağlamak için başka işlere girecektir. Senatonun ve diğer siyasal organların Trump'a yönelik, 'Türkiye'ye baskı kurun' baskılarını doğru bulmuyorum. Türkiye kendi bildiği yoldan devam edip, kendi güvenliğini sağlayacaktır. Bu Türkiye'nin hakkı ve hukukudur" diye konuştu.
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Kılıçdaroğlu’ndan S-400 desteği
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