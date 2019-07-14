PKK’nın finans kaynağına darbe

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Diyarbakır'ın Hani ilçesinde terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, terörün finans kaynağına bir darbe daha indirildi. Piyasa değeri yaklaşık 10 milyon lira olan 2 milyon 111 bin kök Hint keneviri ele geçirildi. İl Jandarma Komutanlığı'nca, Hani'nin dağlık ve kırsal alanında 10 Temmuz'da başlatılan 'Bayrak-129 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Şirin 02' operasyonu tamamlandı. Güvenlik güçlerince yapılan aramada, 22 ayrı noktada 2 milyon 111 bin 50 kök Hint kenevir bitkisi, kenevir bitkilerini sulamak maksadıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde tespit edilen 3 bin 630 metre uzunluğundaki su hortum ile 8 su motoru ele geçirildi. Kenevirler imha edildi.