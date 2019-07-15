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için ilk tören… Cumhurbaşkanı Erdoğan çiçek bıraktı

Cumhurbaşkanı Beştepe’deki Anıtı’na çelenk bıraktı.

Giriş Tarihi: 15.7.2019 13:12 Güncelleme Tarihi: 15.7.2019 13:32
15 Temmuz için ilk tören… Cumhurbaşkanı Erdoğan çiçek bıraktı

15 Temmuz'un üçüncü yılında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk bırakmadan önce Cumhurbaşkanlığı Külliyesi içinde şehit yakınları ve gazilerle buluştu.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 15 Temmuz Anıtı'nda tören

Şehit yakınları ve gazilerle bir süre sohbet eden Erdoğan külliyenin hemen karşısında yer alan 15 Temmuz Anıtı'na çelenk koydu.

Erdoğan daha son hatm-i şerif merasimine katılmak üzere Millet Camii'ne geçti.

BAŞKAN ERDOĞAN KURAN-I KERİM OKUDU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz şehitlerinin ruhuna Millet Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kur'an-ı Kerim tilaveti

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15 Temmuz için ilk tören… Cumhurbaşkanı Erdoğan çiçek bıraktı
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