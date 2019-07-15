15 Temmuz şehitleri yurtdışında da unutulmadı

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz şehitleri sadece Türkiye'de değil, yurtdışı temsilciliklerinde de anıldı. Türkiye'nin ABD'nin Chicago Başkonsolosluğu'nda düzenlenen programda Anadolu Ajansı (AA) muhabirlerinin çektikleri fotoğraflar sergilendi.Avustralya'nın Melbourne kentindeki camilerde ise anma programı düzenlendi. Programda, vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitler ile gaziler için de toplu dua edildi.Türkiye'nin Toronto Başkonsolosluğunda da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi. Başkonsolosluktaki etkinliğe, çok sayıda Türk vatandaşının yanı sıra çeşitli sivil toplum örgütlerinden temsilciler de katıldı.