‘Anne düğün hazırlığı yap’ dedi şehadete erdi

BUGÜN NELER OLDU

15 Temmuz hain getirip ölüme yürüdük. O gece burası sırat köprüsüydü darbe girişiminde Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı'nın bombalanması sırasında şehit düşen Adanalı polis memuru Sevda Güngör'ün (27) annesi Nural Güngör (60) acısının ilk günkü gibi taze olduğunu söyledi. Güngör, "Kızımla sürekli telefonla görüşürdüm. Bir an önce evlenip çocuk sahibi olmasını çok istiyordum. Ne zaman konusunu açsam hep kapatıyordu. Bir gün bana telefon açtı ve 'Anne artık evleneceğim. Düğün hazırlıkları yap' deyince o an dünyalar benim oldu. Ama yavrumun hayallerini o hainler yıktı. Kızımla konuştuğum o anı unutamıyorum" diye konuştu. Baba Mehmet Güngör ise, "Melek gibiydi. O hainler meleğimizi elimizden aldılar" dedi.