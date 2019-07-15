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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "" paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, " gecesi Rabb'imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır." ifadelerini kullandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2019 08:14
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan 15 Temmuz paylaşımı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, sosyal medya hesabı Twitter'dan 15 Temmuz'a ilişkin bir paylaşımda bulundu.

15 Temmuz gecesi yaşananlarla ilgili hazırlanan 1 dakika 5 saniyelik bir videoya da paylaşımında yer veren Oktay, şunları kaydetti:

"15 Temmuz gecesi Rabb'imizin inayeti ve aziz milletimizin kararlılığı sayesinde darbeci teröristlerin oyunları bozulmuştur. Bu destansı direniş ruhu ilelebet canlı kalacaktır. 15 Temmuz'da şehadete yürüyen kahramanlarımıza Allah'tan rahmet, gazilerimize hayırlı ömürler diliyorum."

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan "15 Temmuz" paylaşımı
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