"Facetime yayını kırılma noktasıydı"

Panelin açılış konuşmasını İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ergun Yolcu yaptı. Prof. Dr. Yolcu, sosyal medya ve geleneksel medyadan olayın öncesi ve sonrasının aktarıldığını belirterek, "15 Temmuz kalkışmasını sosyal medyaya yansıması açısından da değerlendirmeliyiz. Darbe kalkışma öncesinde sosyal medya araçlarında olayı meşrulaştırma amaçlı paylaşımlar yapıldı. 15 Temmuz'dan çok önce bu paylaşımları görüyoruz. 15 Temmuz gecesi de darbe girişimcilerinin aralarında haberleşmeyi whatsapp aracılığı ile sağladılar" dedi.

"YAŞAMI PAHASINA MÜCADELE EDEN VATANDAŞLAR..."



Kalkışma girişimi geleneksel medyada yer verilmediğini ifade eden Prof. Dr. Yolcu, "O akşam Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı basın açıklaması televizyonlara yansımadı. Bilgi akışı halka sağlanamadığı için sosyal medya araçlarına başvuruldu. Cumhurbaşkanımızın Facetime ile gerçekleştirdiği yayın darbe teşebbüsü için bir kırılma noktasıydı. Olayın seyri değişti. Cumhurbaşkanını canlı yayında gören halkın moral ve motivasyonu en üst düzeye çıktı. Halk sokaklara akın etti" diyerek kalkışmaya engel olmak için yaşamları pahasına mücadele eden 251 vatandaşlarımıza, bu vatan için canlarını hiçe sayarak şehit olan tüm ecdadımıza, Mustafa Kemal Atatürk'e ve silah arkadaşlarına Allah'tan rahmet diliyorum" ifadelerini kullandı.

"GELENEKSEL VE SOSYAL MEDYA HARMANLANMALI"



Panelin devamında söz alan Marmara Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ali Murat Kırık, kalkışma girişiminde medya araçları arasındaki bağlantıya değinerek, "Geleneksel ve sosyal medya birbirleriyle harmanlanmalıdır. Bu şekilde doğru bilgiye ulaşılır. CNN Türk kanalından Facetime yayının yapılması iyi bir örnektir. Bu iki medya kolu birbirini aynı zamanda etkilemektedir" ifadelerine ek olarak sosyal medyanın veri analizleri incelendiğinde, bu mecrada yayınların daha fazla olduğunu söyledi. Doç. Dr. Kırık, paylaşımların içerisinde destek ve bilgi yayınlarının bulunmasının yanı sıra, manipülasyon içeriklerinin de arttığını gözlemlediklerini belirtti.

"82 MİLYON BİR BÜTÜN"



Doç. Dr. Kırık, kalkışma girişiminin hükümet meselesi değil bir devlet meselesi olduğunun altını çizerek, "Türk milleti olayı bu açıdan değerlendirmelidir. Halkımız demokrasinin gücüne inanan bir toplumdur. Darbelerin faydasız olduğunu milletimiz bilmektedir. Bu nedenle bölünmez bütünlüğü sağlayan günler önemlidir. 82 milyon bir bütündür" dedi ve konuşmasını noktaladı.

Panelin sonunda, Prof. Dr. Ergun Yolcu tarafından Doç. Dr. Ali Murat Kırık' a teşekkür belgesi takdim edildi.