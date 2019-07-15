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‘Okunan selalar zaferin habercisiydi’

Ceyhan TORLAK
CEYHAN TORLAK Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2019
‘Okunan selalar zaferin habercisiydi’
Kutlu Yalvaç Camisi'nde 15 Temmuz darbe girişimi sırasında sela okuduğu için 3 kişinin saldırıya uğrayan ve devlet övünç madalyası verilen müezzin Mehmet Kuzgun, "O geceyi unutamıyorum. Şehitlerimiz için sela okuduğum için bana taşla saldırdılar. Küfürler ettiler. Psikolojim hala o gecenin etkisinde. Allah bir daha göstermesin. Kurtuluş Savaşı'nda askerlerimiz ve halkımız nasıl ülkemizi kurtarmak için savaştıysa, biz de 15 Temmuz gecesi elimizden geleni yaptık. 15 Temmuz ikinci Kurtuluş Savaşı'ydı. Okunan selalar zaferin habercisiydi" dedi.
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